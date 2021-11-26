專訪｜李慧琼：選制放寬關鍵與中央互信　反兩電加價成本轉嫁市民

立法會選舉12月舉行，「超級區議會」議席在新制下取消，民建聯主席李慧琼返回老巢參選，在新選區九龍中出戰。她接受《香港01》訪問時表示，新選制以香港整體利益出發，相信未來議會有助政府吸納社會不同意見，至於制度未來可否放寬，關鍵在於與中央互信，「嚟緊究竟『一國兩制』嘅空間到底係愈行愈闊，定係再走窄啲？其實真係要大家努力。」



李慧琼今次參選其中一個主打議題是反對兩電加價，她指環保趨勢雖不可擋，但質疑使用新興能源導致成本上漲是否應全數轉嫁市民，認為政府應思考兩電在經濟低迷下的社會責任。



立法會九龍中選區參選人訪問系列



李慧琼相信，不同界別人士進入議會如「百家爭鳴」，有助政府吸納社會各方面聲音。（張浩維攝）

新選舉制度加入選委會界別，佔達40席，已任三屆議員的李慧琼形容，參選人組成配合了新時代發展需要，例如多了不同界別的領袖、精英參與，亦有商界、勞工、宗教、年輕人參與議會，代表性廣泛。她相信，不同界別人士進入議會如「百家爭鳴」，有助政府吸納社會各方面聲音。

雖然多了不同階層參與，但大部份參選人傾向建制，只有少數非建制派角逐，如此組成是否反映香港社會整體？李慧琼只說，「愛國者治港」下的第一次立法會選舉制度已定下來，港府亦稱只要效忠特區、擁護《基本法》即可參選，故是否參選由個別陣營考慮。

至於選制未來可否放寬，李慧琼指，《基本法》最終實現立法會普選的目標並無改變，今次選舉新制度有其背景原因，而「一國兩制」除了中央有主導權，亦需要港人一同「行出嚟」，關鍵在於中央與香港的互信。她解釋，如果選舉制度釋除了中央疑慮，沒有人透過選舉制度危害國家安全，相信日後空間、闊度可更大，「『一國兩制』是一個新事物，亦係一個活嘅過程。諗諗吓，眨吓眼都過了一半。嚟緊究竟『一國兩制』嘅空間到底係愈行愈闊，定係再走窄啲呢？其實真係要大家努力。」

李慧琼強調，民建聯對所有議席都將全力以赴。（張浩維攝）

民建聯10區派人直選 籲大眾放下「過去的事」

民建聯目前有13個立法會議席，今次派出22人出戰不同界別，包括多名新人，李慧琼稱體現該黨一直希望培養更多政治人才進入立法會，以至管治架構。她指民建聯今次在地區直選10席全部派人參選，希望區區成功出線；功能組別方面，在會計界、醫學界、社福界等亦有派員，滿足民建聯跨階層的目標；而新增的選委會界別，則有資深議員及黨內年輕人參選。

展望將來，李慧琼相信挑戰仍然很大，她希望香港作為國家最開放的城市，思考如何確保國家利益，「過去發生的事，相信大家都要放低，現在是新的時候，大家重新為家園奮鬥。」

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2019年修例事件爆發政治大風暴，不少泛民前議員正因初選案被還柙，本身是立法會內會主席李慧琼回顧過去幾年議會情況，直言無奈：「對所有因香港過去發生的事，因而要坐監甚至離開香港的人，（我）作為愛香港的人都會感到不開心、無奈。不過，我們都要守住法治的底線，會一如既往支持港府及執法機關依法執法，不能因為個人感情、認識那些人，或者一些名校出身的年輕人因為一時衝動......無論如何，真的犯法了都要依法辦事。好希望佢哋明白，盡快重新投入香港嘅大家庭。」

質疑兩電加價「賺盡」

李慧琼今次參選，其中一個主要政綱是反對中電及港燈明年再度加價。她指，在國家碳中和的目標下，電力公司將繼續資本擴充，亦要滿足再生能源要求，預料未來電費加幅將更大，擔心市民難以承受。

李慧琼表示，最近去信環境局局長黃錦星，提到未來除了電費加價，新巴、城巴明年加價。她指本港每4人就有一人貧窮，而九龍中更有不少屋邨區面對貧窮問題，有必要催促政府做好加幅的把關工作，讓市民感受到議會及政府的關心。

有指電費加幅在於電力公司因應環保，增加使用燃費價格較貴的天然氣。李慧琼表示，認同國家達至「碳中和」的環保目標，「關鍵就係，呢啲成本上升，係咪一定要100%，我講緊100%，完全轉嫁俾消費者呢？」她解釋，在「管制計劃協議」下，兩電准許回報率為8%，質疑兩電是否「賺盡」回報率，並將其他上漲成本全部轉嫁消費者。她指，中電在2020年全年有125億元溢利，港燈則有27億元，「佢哋係咪真係連一啲成本上升嘅承擔能力都無呢？」李慧琼強調，兩電除了是商業機構，亦是公共事業，有一定社會責任，政府應增加與兩電協議的透明度，並在經濟低迷下，思考可否讓兩電在合理盈利下，承擔部份成本。

其他九龍中候選人包括譚香文、楊永杰。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。