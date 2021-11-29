民研民調被狙擊指或涉煽惑　白韞六指不排除違法　須作全盤考慮

立法會選舉下月19日舉行，香港民意研究所日前進行首輪選舉調查，結果顯示，只有34%受訪者表明「肯定會投票」，連同回答「多數會」的，有意欲投票者剛好過半，佔整體受訪者52%，創30年來新低。調查結束發布後，香港民研被親建制報章狙擊，指民研或涉煽惑他人不投票或投白票。

廉政專員白韞六今（29日）接受訪問時稱，不排除有關機構違法的可能性，又指廉署未掌握民研未發表的資料中，是否有涉及關於煽惑他人不投票或投廢票內容，若民調發表後有上述成分，或違反《選舉( 舞弊及非法行為) 條例》，「首先我哋唔知民調係點做，或實際上佢係點問，或者他攞資料返嚟之後，佢係點用或點發放，我諗我哋要全盤考慮。」



內地賄選難規管？白韞六指屬假設性問題

廉政公署今公布，指已獲裁判官簽發手令，通緝已離港的前立法會議員許智峯及前區議員丘文俊，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」。白韞六指，涉事者即使身處海外，廉署仍會採取執法行動。

政府今（29日）公布將在蓮塘、羅湖、福田口岸設票站，有聲音擔心或本港執法部門無法規管在內地發生的賄選行為。白韞六指這是假設性問題，內地未必一定會發生賄選等違法情況，「因為啲人都住得好散，選舉法例管轄嘅範圍唔係淨係限於香港。」

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前立法會議員許智峯早前在社交網站發帖，呼籲在立法會選舉當日投白票。（資料圖片）