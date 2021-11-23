民研：有意欲投票者僅52%　創30年來新低　6成人不知誰參選立法會

新制下立法會選舉氣氛受關注，香港民意研究所進行首輪選舉調查，只有34%受訪者表明「肯定會投票」，連同回答「多數會」的，有意欲投票者剛好過半，佔整體受訪者52%，創30年來新低，大為不如近年逾8成的投票意欲。

此外，有6成受訪者完全不知道所屬選區有誰參選，只有40%受訪者可以說出至少一名參選人。

選舉改制後，將煽惑不投票或投白票等行為列作刑事罪行，香港民研副行政總裁鍾劍華指，新例不影響他們做選舉調查，若受訪者回應投白票，將如實反映，並非等同民研鼓吹或贊同某種投票方法，不認為會觸犯法例。



鍾劍華：記錄選民投白票 不代表民研贊同

民調本月中一連4天進行，隨機抽樣以電話訪問838名登記選民，發現投票欲創1991年以來新低，只有52%。過去8次立法會選舉，以選前約一個月數字比較，投票意欲均高於今次選舉。當中投票欲最低的是1995年，但當時約63%；而2004年開始，4次立法會選舉，選民投票意欲達80%以上，2016年換屆投票欲約為83%。

至於表明肯定不投票，或多數不投票的有33%，餘下16%受訪者回應「未決定、不知或難講」。鍾劍華強調，民研不宣揚某種投票方法，亦不提示選民如何投票，「這不是我們的興趣，我們只想知道香港人用甚麼態度去投票」，再透過統計數據展示調查結果，並不等同民研鼓吹、或贊同某種投票方法。

僅23%正確說出所屬新選區

新選制下，直選改劃為十個地方選區，只有23%受訪者正確答到所屬的新選區；4成人不知道或不肯定；37%稱知道，但卻答錯選區名稱、或居住地不符所答選區分界。