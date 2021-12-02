張建宗再有新動向　明起出任港大社科學院客席教授｜政壇諸事町

政務司前司長張建宗再有新動向，明（3日）起將出任香港大學社會科學學院客席教授。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，張建宗遵循委員會所建議的若干規限的前提下，離職後擬擔任的委任不會構成任何潛在的利益衝突。諮詢委員會亦不預期有關委任會引起負面公眾觀感。



71歲的張建宗將會在香港大學社會科學學院出任客席教授。諮詢委員會同意，張建宗出任有關職務時不會損害或削弱政府履行職能的表現，亦不會令人有合理理由相信、關注或引致公眾觀感，認為可能會損害或削弱政府履行職能的表現。

委員會又指，張建宗在任職相關工作期間，不宜在其講課或任何其他與建議的委任相關的活動中表達任何與他擔任政務司司長相關而可能會令政府尷尬的內容，亦不應使用或向任何人傳達或透露任何獲免予披露特權保護的資料或機密資料或任何出任政務司司長時所得悉而又並非公眾已可得的資料。

張建宗早前亦向委員會申請，於上月12日和11月17日在香港大學擔任「嘉賓講者」，先於「日新學院」（New College）一個晚宴上向學生致辭，並於在社科院一場有關人口、可持續發展的講座之中發言。