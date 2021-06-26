張建宗為官50載被免職　網民回味打工金句：每朝上班打呔我就興奮

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-26 12:21

【張建宗 / 政務司司長 / 政府 / 林鄭班子】政府昨日（25日）出現高層人事變動，年屆70歲、加入政府近50載的張建宗離任政務司司長，由原保安局局長李家超接替。張建宗感觸地告別官場，指這50年來為香港市民及國家服務，「給我莫大的滿足感及榮幸」，網民則回味他多年來發表過的「打工仔」語錄，每句話都感受到對返工的熱愛。

張建宗離任政務司司長，由原保安局局長李家超接替。（資料圖片）

▼張建宗告別官場前見記者 表現感觸▼

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張建宗於1972年加入政府，任職新聞主任，之後曾於多個政策局及部門服務，2007年7月晉身局長之列，出任勞工及福利局局長至2017年1月。其後因林鄭月娥辭任政務司司長參選特首，由「官齡」最深的張建宗頂上，林鄭成功當選最終三司原班過渡。

他出任政務司司長時，證實了1個江湖傳聞，就是做局長9年多從未放過1日假，不論病假及大假，而當年55歲離開公務員行列，加入問責班子時，一共放棄280日假期，笑言「如果換錢都夠買一間丁屋」。

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