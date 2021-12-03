見蘇浙滬選委　候選人兩分鐘獨腳戲　管浩鳴騷上海話｜立法會選舉

立法會選舉本月19日舉行，選舉委員會界別由51人競逐40個議席。多名候選人出席香港江蘇社團總會、香港浙江省同鄉聯合會和滬港經濟發展協會合辦的「立法會選舉候選人見面會」，每人只有兩分鐘介紹政綱，不設辯論環節，歷時約兩小時。



多名參選人出席蘇淅滬「立法會選舉候選人見面會」，歷時約兩小時。（何柏佳攝）

管浩鳴騷上海話 鄧飛：需要海派作風

聖公會教省秘書長管浩鳴在短短兩分鐘內「大騷」上海話，自稱是「真上海人」，出席見面會令他格外有親切感，又說自己可以操流利上海話，「基本上我全部都識講，如果大家唔信，得閒可以打下（電話）俾我。」他說自己是宗教界唯一一名代表，必定關心弱勢社群，同時着重香港發展。

教聯會副主席鄧飛則指，要加強愛國教育和打造香港教育的國際品牌，終極目標是要重塑香港社會和年輕人的精神面貌，「拒絕黑暴，拒絕躺平，淨係獅子山精神已經唔夠，需要嘅係大名鼎鼎嘅海派作風！」

黎棟國展示長者卡 倡解安心出行難

新民黨副主席、保安局前局長黎棟國就取出一張長者卡，指社會關注長者不懂使用智能手機，無法使用「安心出行」的問題，建議政府向長者卡持有人發放個人二維碼，供處所職員掃瞄，一旦長者曾到訪的處所出現感染個案，當局便可向社會福利署索取資料追蹤。

投資推廣署前署長盧維思一開頭，以為廣東話介紹自己：「我係6號盧維思」，其後以英文發言，稱過去有很多香港年輕人完全不認同中國人身份，未來四年首要任務是要加強國民教育。

全國政協委員屠海鳴則指，自己「識聽識講」廣東話，但還是比較喜歡以普通話發言，未來希望推動政府成立同鄉社團諮詢委員會，並創建同鄉社團社區網絡平台。