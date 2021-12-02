立法會選舉︱謝偉銓申請棄居英權：工作重心在內地　未來不需用到

立法會選舉12月19日舉行，建測規園界兩名候選人謝偉銓、陳澤斌近日出席一場選舉論壇時，被問到持有居英權的問題，其中謝偉銓表明早於今年9、10月已申請放棄居英權，陳澤斌則指若成功當選就「需要放棄」。



身兼全國政協委員的謝偉銓回覆《香港01》查詢指，由於預期未來不再需要用到居英權，因此決定放棄。



《基本法》訂明，立法會12個功能界別議員可以擁有外國居留權。（資料圖片）

12功能界別可擁有外國居留權

《基本法》第67條規定：「非中國籍的香港特別行政區永久性居民和在外國有居留權的香港特別行政區永久性居民也可以當選為香港特別行政區立法會議員，其所佔比例不得超過立法會全體議員的百分之二十。」《立法會條例》則訂明除12個指定功能界別，包括法律、會計、工程、建測規園、地產建造、旅遊、商界（第一）、工業界（第一）、金融、進出口及保險，其餘界別及地方選區候選人都不可擁有中國以外國家的居留權。

換言之，在法例上建測規園界議員是可以持有外國居留權。不過由於今年1月英國因應香港政治局勢，放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍，引起中方強烈反彈；而部分港區全國人大代表、政協委員被指持有外國護照或居留權，引起外界有關人代政協政治效忠的關注。

謝偉銓表示，外界一向知道他有居英權，放棄居英權與政治因素無關。（資料圖片）

居留權源於英方「爭奪人才」 多年來只視作旅遊證件

謝偉銓今年1月曾向《香港01》表示，其居英權源於九十年代初期，英國為爭奪人才，向部份港人提供居英權。他當時三十多歲、曾在英國生活，又在英資怡和集團工作，相信因此符合英方要求，多年來只視相關護照為旅遊證件，自身國籍仍為中國，投入政協工作時已申報居英權。他當時指，一旦居英權身份有礙其為中國、香港服務，就會放棄居英權。「始終中國和西方角力下，日後不知英國會否利用這個身份要求我做一些不利中國、香港的事，到時就需要放棄居英權，不過暫時未看到這個情況。」

謝偉銓回覆記者查詢，指當年接受居英權其中一個考慮在於出外旅遊十分麻煩，要次次辦簽證，擁有居英權便可更方便，不過現時特區護照已十分方便，笑言「主要國家最多都係美國唔得（不能免簽證）啫」。他指，眼見未來工作重心較多會在內地，居英權已不再需要用到，因此直接放棄，早前已遞交申請，正等候程序。他強調放棄居英權與政治因素無關，法例本身容許建測規園界議員持外國居留權：「我之前有居英權都唔係呢幾年先有人知啦，大家不嬲都知，其實俾人講吓又冇咩所謂。」

建築、測量、都市規劃及園境界參選人有謝偉銓及陳澤斌。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。