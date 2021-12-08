兩高官收禮未申報　入境處正跟進：重視操守　羅健熙籲廉署介入

有傳媒報道指，入境處副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇，今年9月涉嫌收取恒大高層送禮，有關禮物籃據報價值逾3000元，事後未作申報。二人回覆傳媒指，與該人屬友好關係，無任何公務往來，不涉利益衝突。



保安局局長鄧炳強今午出席活動時，被問及事件時回應指，入境處會作出調查。入境處發聲明指，正就事件作出跟進，強調一向十分重視屬下人員的行為操守。如發現有任何人員有違法或不當行為，該處會依照相關法例及既定程序作出嚴肅處理。



民主黨主席羅健熙指，事件嚴重打擊公務員團隊廉潔形象，影響公眾對入境處處理公務不偏不倚的信心，又質疑兩名高官和恒大高層是否屬「私交友好」，本已令公眾質疑，涉事禮品價值又相信不止3,000元，依例應作申報，廉政公署應主動調查。



入境處聲明指出，有關人員本月５日接獲傳媒查詢後，已即時向入境處處長匯報，表示兩人曾於傳統節日收取私交友好送出的物品，但雙方並無公務往來，而其價值亦沒超出相關規定，故沒有作出申報。

羅健熙：上樑不正下樑歪

羅健熙指，對兩高官沒有避嫌收受商界貴重禮品感到極之失望，批評兩人被傳媒揭發事件後仍狡辯禮品價值不高而毋須作申報，沒有依照制度行事，「此舉嚴重打擊公務員團隊的廉潔形象，影響公眾對入境處處理公務不偏不倚的信心。」他指，《接受利益(行政長官許可)公告》規定，訂明人員「接受其他人士」禮品的總值上限是1,500元，而「接受私交友好」禮品的上限是3000元。

他提到，兩高官與恒大高層是否屬「私交友好」本身令公眾質疑，「即使是所謂知己好友，根據報道禮品也超過3,000元，兩人必須申報，並應把禮物帶回所屬部門讓首長決定如何處理。現時兩官的解釋牽強，似是被揭發收受利益後，再行堆砌出來的藉口，自圓其說。」

民主黨主席羅健熙（資料圖片）

羅健熙：恒大人員出入香港毋須入境處處理？

羅指出，今年3月保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，同樣被揭發接受商界邀請，於私人會所內的高級餐館享用貴價晚宴，當時政府聲稱「活動屬交際不用申報」，更沒有展開紀律聆訊，行政長官林鄭月娥亦說「事件應告一段落」，今次再有高官收受利益而不作申訴，充份反映「上樑不正下樑歪」，「林鄭帶頭不尊重和恪守過去政府一貫對官員必須廉潔奉公、按規章辦事的要求，沒有指令嚴肅處理飯局事件，不作紀律調查，各級官員就會以為收受利益、出席飯局皆沒有問題，制度從此崩壞，歪風就會於官場蔓延。」

羅健熙續指，郭俊峯及汪奇負責簽證管制事宜，兩人辯稱不會與恒大公司有任何公務往來實在令人懷疑，「難道恒大國內人員出入香港毋須入境處處理？」他促請廉政公署應該主動調查，並向公眾交代調查結果，否則貪腐官場文化就會在香港植根。

民建聯劉國勳。（梁鵬威攝／資料圖片）

劉國勳促盡快調查：相信既定機制

民建聯立法會議員劉國勳今日（8日）出席活動時表示，政府官員應小心處事，遵守政府機制，希望盡快進行調查並向市民交代。「我知道依家政府都調查緊，咁我希望可以盡快調查清楚，對市民都有一個交代。我諗既然政府有一個既定嘅機制，亦都係行之有效，咁我希望件事可以盡快進行。政府官員亦都要小心處事，遵守政府嘅機制，我希望有關調查可以能夠盡快進行同市民有交代。」

劉國勳是立法會新界北地區直選候選人，同區對手包括張欣宇、沈豪傑及曾麗文。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。