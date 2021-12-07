01偵查｜恒大五星級果籃　直送入境處高層住所　處方稱嚴肅跟進

《香港01》接獲消息，中國恒大集團（3333）去年聖誕及今年中秋，將價值3,000多元的五星級酒店果籃，送到兩名入境處層的住所門口。二人分別為入境處副處長郭俊峯，以及入境處首席入境事務主任（簽證管制）汪奇。

入境處回覆傳媒查詢時指，處會嚴肅跟進。



記者到港島香格里拉酒店，發現同款果籃售價為3388元。（香港01記者攝）

01記者查閱恒大送禮文件 有高官住所相片及地址

記者曾查閱恒大的內部文件，有入境處高層住所地址及相片，亦有果籃的相片。消息指，恒大有派人將禮物送到高官住所門口。

該果籃分別寫上了「郭處」及「汪奇」，「郭處」以簡體字書寫，汪奇則是全名，為入境處首席入境事務主任，而記者核查資料後，「郭處」為剛於本年9月底升任入境處副處長的郭俊峯。

二人的住所分別位於火炭、港島的高級公務員宿舍，記者到場視察，現場與送贈果籃的相片相符。

恒大將聖誕及中秋果籃，送到入境處高層住宅門口。（香港01記者攝）

港島香格里拉酒店 同款果籃3388元

根據《香港01》查閱的文件和圖片，該果籃是港島香格里拉大酒店在去年聖誕期間推出的禮物籃，包括英式茶葉、法國紅酒及白酒等，售價由2,088元至8,888元不等，最貴的果籃有白松露醬、香檳等。惟記者從相片中，未能辨別到所有物品，推斷果籃實際價格。

至今年中秋節，恒大集團同樣在港島香格里拉酒店訂果籃「璧月禮物籃」，送到兩名入境處高官住宅。《香港01》記者此前到港島香格里拉酒店現場，看到「璧月禮物籃」售價3,388元，包括夏宮雙黃白蓮蓉月餅4件裝、鮑魚、螺頭及姬松茸禮盒、Veuve Clicquot香檳及中國茶葉等。

酒店職員回覆查詢時指，該禮物籃收費最便宜都要3,388元，如果加其他物品至果籃，價格便因應有關物品價格額外收費。

《香港01》記者向入境處查詢，正待回覆。入境處回應傳媒查詢時指，會嚴肅跟進事件，一向十分重視人員行為操守，如發現有違法或不當行為，會依照相關法例及既定程序嚴肅處理。

郭俊峯（左）9月29日升任入境處副處長，接替榮休副處長陳天賜（右）。

政府規定最多可收250元禮物

根據《防止賄路條例》第3條規定，任何訂明人員（包括所有公務員）未得特首一般或特別許可而索取或接受任何利益，即屬犯罪。該法例《接受利益（行政長官許可）公告》列明所有訂明人士只可在特別場合（如生日）收取最多1,500元的禮物，或於其他場合收取最多250元禮物。若於特別場合收受私交友好的禮物，上限則為3000元。若超過上限，要得當局特別批准。

法例公告列明特別場合為有關公務員的結婚、生日、退休或任何其他傳統上有送贈或交換禮物習慣的場合，並未有包括中秋或聖誕等節日。

另外，根據《防止賄賂條例》任何人若無合理辯解，向任何公職人員提供任何利益，作為該公職人員作出或不作出任何憑其公職人員身分而作的作為的誘因或報酬，，即有可能觸犯「向公職人員提供利益」罪。

據知，恒大宴客的名酒庫存列表，包括幾百至幾千元到紅酒白酒，以及上萬元的烈酒，公司高層出席應酬飯局時，更會攜帶名貴美酒外出宴客。

郭俊峯2021年9月，升任入境處副處長。（入境處網站）

郭俊峯今年9月升副處長

郭俊峯今年9月升任入境處副處長，他此前為助理處長（管制），主要負責在各邊境入境管制站執行入境時管制，包括截查通緝犯和不受歡迎人物，並拒絕他們入境。

郭俊峯曾於2010年參加「井岡山國情研習班」，於2012年率團參加公安大學「香港入境事務處第十八期赴內地研修班」及於2016年參加「國家行政學院第二期香港紀律部隊高級管理人員國策研修班」。

汪奇為入境處首席入境事務主任。

首席入境事務主任汪奇（簽證管制）則曾於駐北京辦事處入境事務組，擔任總入境事務主任一職。他曾出席外交學院舉辦的「香港入境事務處官員外交知識綜合培訓班」的結業儀式並致辭。該個培訓班旨在加強官員與內地出入境事務管理部門工作上的交流，並加深官員對中國內地政治、經濟及外交層面的了解。

高官違反限聚令飯局，《香港01》發現涉企圖強姦者為恒大香港高層陳奮。保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海出席。（香港01製圖）

多名紀律部隊高官 3月出席恒大飯局違限聚令

入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海、保安局副局長區志光，3月2日出席高級私人會所飯局，違反限聚令被罰款。《香港01》其後揭發，當中有份出席的恒大集團香港區副總經理陳奮，涉「企圖強姦」一名有份出席飯局的女士，4日在灣仔的中國恒大中心被捕，引起廣泛關注。

事件揭發後，保安局在9日發新聞稿回應，承認三名官員有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意，惟三名涉事高官多日來未有公開回應事件，亦未有透露其他出席飯局人士名稱。特首林鄭月娥在13日再被傳媒追問事件，她稱三人已承擔法律責任，且事件不涉其他違規行為，冀事件告一段落。