立法會選舉︱勞工立場惹議　鄧家彪：勞顧會延續集體談判權精粹

立法會選舉九龍東地區直選5名候選人，包括工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、物業管理行政顧問胡健華、註冊中醫師李嘉欣，於今日（12日）出席商台選舉論壇。期間鄧家彪被問及勞工集體談判權的立場時，指自己身為勞工顧問委員會勞方代表，現時正正秉持集體談判的精神，與資方代表談判。



有候選人倡全民再派1萬

5名候選人各有關注的議題。鄧家彪表示一直紮根服務九龍東，希望解決當區的「三座大山」，包括醫療、交通及貧窮問題，爭取最低工資加至每小時50元；顏汶羽表示服務區內接近14年，現時九龍東人口擠迫、社區設施落後、安泰邨居民經常面對升降機故障及「落山」難問題，爭取興建東九龍鐵路，由寶達邨延至藍田北。

陳進雄批評政府施政無能，爭取重啟政改，協助社運被捕人士重回社會，期望選民踴躍投票表達對民主的堅持；胡健華表示香港民不聊生最大原因在於問責制徹底崩壞，表示要踢走「冗官、懶官」，又要求每人再派錢1萬元，促進經濟循環；李嘉欣表示最關注醫療、在職貧窮、女性權益等問題，指自己沒有政黨包袱，可真正代表民意。

在候選人互相質詢環節，陳進雄向顏汶羽提到，藍田和油塘居民的交通問題可通過增加小巴及巴士路線解決，東九龍鐵路並無必要，形容是「大白象」工程。顏汶羽反駁指如果有了鐵路，居民出入可不用等小巴、走十多分鐘路程，而東九龍道路擠塞問題本身已很嚴重，未必有空間再增加巴士和小巴路線。陳進雄反指自身也住在藍田，確實不認為有新建鐵路的需要，顏汶羽斥：「你問下啲日日拎住幾包米行上行落嘅公公婆婆啦！」

李嘉欣質疑民建聯對監察政府的立場，指如果超過八成民意反對一個重要法案，如《基本法》第23條立法，顏汶羽會如何做。顏汶羽重申23條是憲制責任，國安則是大事大非、刻不容緩，官員已表明下屆政府任期內必須處理。李嘉欣笑指：「明你意思喇。」

工聯會於集體談判權的立場成為焦點之一。（資料圖片）

鄧家彪稱回歸前集體談判權法案「求其」

胡健華質疑，工聯會於回歸初期臨時立法會時期，放行廢除《僱員代表權﹑諮詢權及集體談判權條例》，反問工聯會對勞工權益「爭取咗廿幾年，爭取到啲咩」。

鄧家彪回應指當年的法例是港英時期一些「外國代理人」立法局議員，「求其」地借用英國的條例倉促立法。他又指：「勞工顧問委員會係由工會選出代表，包括我自己，同資方進行談判。呢個就係整個集體談判權嘅精粹囉。」

胡健華「疊聲」追問，是否工聯會希望自己永遠是工人的代理人，工人自己不能有集體談判的權利，「點解打工仔權利要由你哋去施捨？唔係應該自己有談判權嘅咩？」不過兩人完全「唔對嘴」，各說各話。