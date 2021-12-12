新界西南論壇激辯　劉卓裕批工聯會曾放菠蘿　陳穎欣：我反英抗暴

立法會新界西南地區直選3名候選人，包括荃灣區議員劉卓裕、民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣今日（12日）出席商台選舉論壇。論壇過程極具火藥味，3人就《基本法》第23條立法、2019年社會事件等政治議題激辯，其中劉卓裕被陳穎欣質疑政治立場時，反指工聯會於1967年六七暴動期間「放過菠蘿（土製炸彈）」，陳穎欣回應指：「我係反英抗暴。」



被問會否支持林鄭連任 陳恒鑌：如果佢對手係你我一定支持佢

是次論壇火花集中於候選人互相質詢時間。劉卓裕提到2019年修例風波中，民建聯硬撐政府修訂《逃犯條例》才導致亂局，問陳恒鑌如果特首林鄭月娥競逐連任會否支持對方。陳恒鑌嘲道：「如果林鄭下個對手係劉卓裕，我就一定支持林鄭。但如果有其他對手，我就一定會考慮一下其他人。如果（全國人大常委）譚耀宗去選，我就一定支持譚耀宗」，又質疑劉卓裕「扮愛國」。

劉卓裕繼續開火攻擊，指民建聯當日聲稱幫助台灣殺人案死者潘曉穎母親，但如今對其不屑一顧。陳恒鑌稱「你唔好再消費潘媽啦」，劉卓裕反指民建聯當日才是「消費潘媽」，利用對方。陳恒鑌重申疑犯陳同佳已明確表示想赴台自首，但因台灣當局「政治手段」而無法成行。

陳穎欣亦質疑劉卓裕是「扮民主派」，問及對方23條立法立場，劉稱只會在雙普選並行的前提下支持23條立法，兩人不斷「疊聲」激辯，提及大量政治爭議事件。期間劉卓裕開火：「你哋工聯會呀，你放過菠蘿㗎！」意指工聯會曾參與六七暴動，當時有左派人士全港多地放置炸彈、於北角炸死小姊弟等事。陳穎欣還擊：「我係反英抗暴，你就係親美黑暴！」反問劉卓裕於2019年「黑暴」期間收了美國多少錢，劉卓裕稱對方誹謗。

到劉卓裕質詢時間，他反指陳穎欣是空降新界西南，沒有地區工作政績。陳穎欣則稱對方前年是靠「黑暴」才能當選，劉卓裕反駁指自己靠的是4千多名選民支持，批評陳穎欣「污衊香港市民」。

有候選人談到是否支持林鄭連任特首。（資料圖片）

陳恒鑌稱陳穎欣網上論政「有啲虛」

不過兩名建制派之間一樣有火藥味，陳恒鑌向陳穎欣提到，有人會覺得網上論政會「有啲虛」，和地區實戰始終有所不同；陳穎欣回應指希望日後有機會在地區就一些全港性議題發聲。

到陳穎欣質詢時間，她提到工聯會建議向高利潤企業徵收17.5%利得稅，比現時提升1%，但留意到陳恒鑌批評此舉為殺雞取卵。陳恒鑌回應指，民建聯重視的是整體香港產業升級轉型，又說現時疫情未完結下不是加稅的時機。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。