立法會選舉｜高官齊籲投票　陳茂波：西方泛自由化不利長遠穩定

距離立法會選舉尚餘一星期，財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、公務員事務局局長聶德權、發展局局長黃偉綸等多名官員，今日（12日）繼續在網誌或社交平台呼籲市民踴躍投票。

陳茂波表示，完善選舉制度助鞏固「一國兩制」貫徹落實，平衡各界別和地方利益，能更全面地反映民意。他認為要跟隨中國的發展方向，讓多數市民分享和感受到成果，同時批評部分西方民主社會的貧富懸殊嚴重，社會發展難以穩定。



陳茂波批西方泛自由化制度模式

陳茂波在網誌以「良政善治 共同參與」為題撰文，指完善選舉制度確立「愛國者治港」原則，鞏固「一國兩制」的貫徹落實，讓行政主導的優勢再次發揮，解決社會及經濟問題。他指，是次選舉具廣泛代表性、政治包容度和均衡參與度，完善選舉制度平衡各方利益，能更全面地反映民意，呼籲市民踴躍投票。

陳茂波指，香港要善用「一國兩制」和「行政主導」的制度優勢，提升政府治理與解難效能，讓市民分享成果。他提到，中國近年歷史性地解決了絕對貧窮問題，全面建成小康社會，而香港在「一國兩制」下，要從相同方向邁進，讓多數市民感受和分享到發展成果。他強調不可忽略少數市民的需求，否則難以和諧穩定發展。

他又指，部分西方民主社會採用泛自由化政治制度模式，但資本政治影響力的過度膨脹，導致經濟分配嚴重傾斜，犧牲民眾利益。陳茂波提到美國的貧富懸殊問題嚴重，形容這樣的社會發展難言平衡穩定，民眾生活亦不會幸福。他又批評部分國家企圖透過抹黑中國，迴避自身發展困局。反之，中國以人民為發展中心，民眾滿意度持續提升。

立法會選舉12月19日舉行。（資料圖片）

鄭若驊望下一代具正確國家觀念

律政司司長鄭若驊亦發表網誌，呼籲市民參與下星期的立法會選舉投票。她提到昨日（11日）與十多名中學生聚會，向他們講解《憲法》和《基本法》的關係、中央制定《香港國安法》的背景及重要性、國際社會對《香港國安法》的誤解，又聆聽了青少年的看法。

鄭若驊表示，很高興看見青少年對憲制秩序具備正確觀念，希望他們向朋輩傳遞正確的訊息。她期望透過律政司的活動，培養出具備國家觀念、尊重法治和奉公守法的年輕一代，又呼籲他們父母及親友踴躍投票。

聶德權、黃偉綸呼籲選民踴躍投票

公務員事務局局長聶德權於社交平台發佈影片及帖文，呼籲公務員和市民為香港、為自己投票，選出賢能的立法會議員。他引及港澳辦主任夏寶龍日前提到，香港要最大限度包容多樣性，實踐「一國兩制」行穩致遠，助長期繁榮穩定。

發展局局長黃偉綸則指，今次立法會選舉為完善選舉制度下的首場選舉，具廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性，和公平競爭性。