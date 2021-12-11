立法會選舉｜不顧黨紀撐狄志遠　李華明拒退黨：豁出去預咗有懲罰

新思維今午（11日）舉行花車巡遊造勢活動，由屯門新墟街市出發，獲民主黨元老、前立法會議員李華明站台。李華明稱自己只是以社工及個人身份，支持新思維主席狄志遠，與該黨參選新界西北的黃俊瑯一直保持距離。



李華明早前向民主黨中委會申請以個人身份支持狄志遠被拒，他稱自己與狄志遠相識逾35年，同期出道擔任社工，今次是「有情有義」、「豁出去」支持狄志遠參選。他稱會為其行為負責任，向該黨紀律委員會據理力爭，「大家講道理，如果說服唔到，最尾有懲罰都無計，我預咗。」



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「豁出去」支持狄志遠 李華明：我無悔

李華明早前向民主黨中委會申請以個人身份支持狄志遠被拒，他指自己非常不希望立法會清一色，因此決定「豁出去」支持狄志遠，強調與狄志遠相識多年，一齊在立法會共事4年，他以資深社工身份支持狄志遠是合情合理，「我會為我嘅行為負責，我無後悔。」他坦言對中委會的決定感到不滿，指狄志遠路線與民主黨接近，理應獲批，質疑中委會是根據狄志遠的拍檔及所提名人士，而非問卷內容作決定，他不能接受。

狄志遠稱，今次參選受到泛民冷嘲熱諷，他已經詳細回答民主黨提出的6條問題，「所有程序做得好足」，但仍被不合理理由拒絕，令他感到少許委屈。他形容李華明今次是兩肋插刀，令他很感動。

李華明（左一）指，一直與新思維參選新界西北的黃俊瑯（右二）保持距離。（何柏佳攝）

李華明體諒梁翊婷做法：中委會方法兒戲

對於民主黨副主席梁翊婷同樣在該黨中委會拒絕下，支持港島東參選人潘焯鴻，李華明指梁翊婷是副主席和中委，而自己並非民主黨領導層，在民主黨內沒有任何公職，情況不同。他又指體諒梁翊婷的做法，「後尾我諗深一層，中委會咁樣兒戲方法去決定唔支持，我唔接受。」

被問到會否考慮退黨，李華明稱早於數個月前，因民主黨參選問題他曾考慮退黨，但有黨友挽留，他已將退黨的念頭放下，「到今日我都無諗住退黨......呢一刻唔會主動退黨。」

▼▼▼候選人名單▼▼▼

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

新界西北：周浩鼎（民建聯）、田北辰（實政圓桌）、黃俊瑯（新思維）

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。