36歲梁熙「服務港島東29年」文宣惹熱議　梁解畫：係講民建聯團隊

距離立法會選舉投票日只有一星期，因誤稱要為西灣河爭取興建港鐵站的港島東參選人、民建聯梁熙再次成為焦點。有眼利的網民發現，36歲的梁熙在選舉信息寫上「服務港島東29年，選情嚴峻」，引發網民熱議，有網民笑指，若梁熙已服務港島東29年，反問：「咁佢咪7歲已經參政？」

梁熙在社交網站回應事件，指服務港島東29年是民建聯團隊，又笑稱：「我仲未enjoy完『西灣河梁熙』呢個朵，咁快轉朵做『童工熙』？」



有網民發現，36歲的梁熙因在選舉信息寫上「服務港島東29年，選情嚴峻」，引發網民熱議。（網上圖片）

梁熙：咁快轉朵做「童工熙」？

此文宣引起網民熱烈討論，另一港島東參選人潘焯鴻亦在社交專頁發文，揶揄梁熙「繼爭取西灣河興建地鐵站，又有最新力作」，指梁大學畢業於美國南加州大學，碩士畢業於清華大學，「如果大學+碩士加埋讀6年，即係佢離開香港至少6年，再計一計數，即係話梁熙1歲開始服務港島東？」

梁熙在社交網站為事件解畫，稱服務港島東29年的民建聯團隊，「36 歲係西灣河梁熙，繼續爭取小西灣港鐵站，希望繼續由西灣河梁熙代表民建聯服務港島東」，又說：「我仲未enjoy完『西灣河梁熙』呢個朵，咁快轉朵做『童工熙』？」

不過梁熙似乎未能令網民滿意，民主派油尖旺前區議員林兆彬留言質疑：「嚴重誤導選民，涉嫌『失實陳述』違法」。

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港島東其他參選人包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。