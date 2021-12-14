立法會選舉︱林鄭：選委界最快有點票結果　直選料翌日下午始完成

立法會選舉本周日（19日）舉行，由於9月19日的選委會界別分組選舉點票出現嚴重延誤，外界關注政府如何避免類似情況再次出現。特首林鄭月娥今日（14日）出席行政會議前見記者，指已責成選舉管理委員會及選舉事務處嚴肅處理，預期選委界的結果最快出爐，地區直選由於票數多，可能投票日翌日下午才有完整結果。



選委界1400多票先行點算

有記者問到，預期今次選舉需花多少時間在點票方面；3個口岸票站選票整合問題如何處理。林鄭月娥指，就9月19日選委會選舉出現的問題，她已經致歉並認為不可接受，尤其當日在延長的過程中，未有準確適時發放資訊，「大家唔係好知發生咩事，咁樣係唔啱嘅」，因此已責成選管會及選舉事務處嚴肅處理。

林鄭提到，立法會三個版塊中，1,448名選委將會先集中在會展的投票站，他們可以一併投下自己所屬的地區直選、功能界別選票及獲授權的選票（如有）。選委界的票會先行點算，由於只有一千多票，因此估計選委會界別結果可最快公布。

至於另外兩個版塊，林鄭指由於分布在600多個票站中，功能界別選票會先運到中央點票站；地區直選方面，投票站會在投票時間結束後轉化為點票站，最後再將數字集合並得出結果；口岸票站的形式也是和上述一樣，而且該3個口岸票站不會有選委會界別的選票。

她指，不能預測兩個界別具體的公布結果的時間，但以過往經驗，地區直選票數太多，點票需要一點時間，可能要到周一下午才會有全部的結果，政府已調配更多人手到票站處理。