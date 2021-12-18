立法會選舉︱一文盡覽各界別亮點　哪位現任議員最可能墮馬？

立法會選舉明日（19日）舉行，是新選舉制度下首場立法會選舉。今屆選舉所有界別均有競爭，過去一個多月，各路候選人馬不停蹄進行選舉工程。雖然在「愛國者治港」旗幟下，中央安全系數大增；但對各候選人而言，戰果始終有變數，一日未完場依然心如懸旌。

本文將逐一分析三大板塊：地區直選、功能界別及選委會界別，各自看點與最具懸念地方。其中部分功能界別，由於選民基數較窄，出現「意外賽果」機會相對較大。



明日（12月19日）將是立法會選舉投票日。（資料圖片）

▼▼地區直選▼▼



由於主流民主派政黨今屆未有參選，地區直選議席又降至20席，直選氣氛遠不如以往熾熱，大部分選區都由兩名主流建制派政黨人士，加一名非建制派，連同一些知名度相對不及的人士對陣。而參選的非建制派人士中，大多知名度不算高，或是一些已脫離主流泛民圈子的「老將」。以下為4個相對有看頭的選區：

1. 港島東——潘焯鴻一人力敵三建制

港島東候選人包括民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會會長吳秋北、中科監察潘焯鴻。潘焯鴻由於揭發港鐵沙中線剪鋼筋醜聞聲名大噪，是眾非建制候選人中知名度較高一位，於選舉論壇上表現不俗，再加上獲得部分民主黨人冒著「違黨紀」風險支持，有實質勝算。潘焯鴻的票源除部分黃營外，也可能包括一些淺藍、專業人士、中產精英，他亦獲自由黨榮譽主席周梁淑儀和劉健儀以個人名義支持。

建制派方面，3名來自建制派政黨的人士「大混戰」，其中吳秋北被認為是「必保」對象，但不敢鬆懈，照樣打出告急牌；梁熙則因在選舉論壇上口誤說出「爭取西灣河興建港鐵站」，隨後又爆出「服務港島東29年」爭議，遭到網民嘲笑，但知名度反而因此急升；廖添誠則暫告落後。據了解，民建聯和工聯會團隊私底下互有怨言，前者不滿工聯會佔用過多資源；後者不滿有人放假消息指「秋北夠票」，懷疑是民記中人「靠害」。

此區戰況最為激烈，其中一個關鍵點，在於潘焯鴻能否吸納足夠票源，令梁熙和吳秋北即使「扽得勻」票數，都不能超越自己。

2. 九龍西——馮檢基力圖「翻身」

九龍西包含深水埗、油尖旺區，非建制派由「老將」、前民協雙料議員馮檢基出戰，對陣民建聯鄭泳舜及西九新動力梁文廣。馮檢基自80年代從事地區工作，帶領民協長期紮根深水埗。他於2016年連任失敗，2018年參與3.11補選期間被民主派人士「勸退」，其後退出民協參與該年另一場補選，與部分民主派人士決裂。

在主流泛民政黨人士被捕被控、不參與新制的這場選舉中，馮檢基反而成為「存活」的反對派。須知道，九龍西在2016年立法會選舉中，是本土派／自決派「票倉」之一（黃毓民、游蕙禎、自決派劉小麗共佔整體選票兩成半），到底這些政治取態相對進取的選民，以及原本支持泛民政黨的選民，是否願意支持馮檢基，將是勝敗關鍵。

鄭泳舜有現任議員優勢，具相當知名度、通曉民生政策；梁文廣曾以經民聯牌頭擔任區議員、自稱是立法會議員梁美芬接班人，但今屆選前退出經民聯，未以相關牌頭出選。

3. 新界西南——陳穎欣網上支持能否化為選票？

新界西南候選人包括工聯會陳穎欣、民建聯陳恒鑌、荃灣區議員劉卓裕。陳恒鑌同樣有現任議員優勢，知名度高，投入地區工作約廿年，亦獲得鄉事派支持，被視為有輕微優勢，但同樣不敢鬆懈，照樣告急。陳穎欣近兩年投入網上平台論政，吸引不少「深藍」支持者，到底這些支持有多少可化為實質票數，將成關鍵。

另一變數在於劉卓裕是否「爭氣」。劉卓裕由於在2019年區議會選舉擊敗實政圓桌田北辰，知名度大升。他是唯一獲得民主黨官方「放行」黨員，以個人名義支持的非建制候選人，得到荃灣中心區議員李洪波撐場。

4. 新界北——星級提名大戰鄉紳力量

新界北其中一席形勢較為明朗，民建聯劉國勳是重點「力保」對象，由於此區是未來北部都會區主要所在地，劉國勳跟進此區規劃和發展多年優勢相當明顯。這區的特點是沒有一位明顯的非建制候選人，曾麗文曾加入人民力量，但並知名度不高，多次缺席選舉論壇。第二席很可能是「香港新方向」張欣宇及元朗區議會主席沈豪傑之爭。

32歲的張欣宇自稱以「平凡人」身份參選，但同時獲得很多星級選委支持，包括港交所前行政總裁李小加、有「樓神」之稱的長實執董趙國雄等；沈豪傑則主要獲得鄉事派支持，其家族與前十八鄉鄉委會主席梁福元是世交。

▼▼功能界別▼▼



功能界別在新選舉制度下，僅7個專業界別保留個人票（鄉議局和「超級愛國者」界別皆為個人票，但性質不同）。不過，由於多個界別選民基礎收窄，變相候選人拉票對象減少，「一鑊翹起」某位知名度高的現任議員，亦非不可能的事。

1. 醫療衞生界（個人票）——合併後醫生勢危

醫療衞生界今屆保留個人票，選民人數達55,523名，僅次於教育界，候選人包括護理專科學院副院長陳子中、民建聯陳永光、香港護士協會中委何崇漢、藥劑師龐愛蘭、醫學會前副會長林哲玄。

此界別由以往的醫學界和衞生服務界合併，參考改制前登記選民數字，醫學界選民只有12,302人，而衞生服務界就有40,471人，後者主要是護士、輔助醫療專業，在票值一樣的情況下，相信醫生選民只佔約兩成。相反，護協是香港最大醫療相關專業組織，而何崇漢自稱政治立場中間，被認為票源最廣、機會較大。至於林哲玄被視為立場稍親建制，在行內亦具相當知名度，過往經常為醫生發聲，因此預計主要票源來自醫生及部分相對建制票源。

2. 教育界（個人票）——政治低壓下5人混戰

教育界今屆同樣保留個人票，共有85,117名選民，選民資格包括註冊教師、專上院校教職員等。候選人包括林日豐、朱國強、丁健華、文詩詠、林泳施。其中政治立場最明顯為朱國強，因其有建制陣營「教聯會」的政治聯繫。

教育界一向被認為是民主派票倉，2016年民主派的教協葉建源以逾七成得票大勝。不過教育界近年被捲入政治風眼，尤其《國安法》訂立後，教師出現移民潮，原教育界最大工會教協因政治壓力宣告解散，在「肅清」的政治大氣候下，教育界選民投票意欲成疑。

3. 紡織及製衣界（團體票）——鍾國斌連任或亮紅燈

紡織及製衣界選民數目，由2016年的2,332票，大削至今屆的348票，而且只有團體票。兩名候選人香港工業總會副主席陳祖恒、爭取連任的自由黨黨魁鍾國斌，今屆競爭非常激烈，在論壇上甚有火藥味。

陳祖恒據稱獲得福建幫支持；鍾國斌則深耕業界多年。有傳媒分析指，兩人各自手握約3成多「鐵票」，勝負可能只有10票差距。

4. 飲食界（團體票）——選民基數大減 張宇人鐵票仍穩？

今屆飲食界由自由黨主席張宇人、金記控股有限公司主席徐汶緯競逐。張宇人自2000年起連任至今，是今屆競逐連任的議員中最資深的一位。

飲食界的選民，由2016年的5,543票大幅縮減至141票，原本佔4500幾票的個人票全被刪走，只剩團體票，而且選民資格收緊。有政界人士向《香港01》表示，張宇人過往在業界有大量聯繫，即使在去年原定的選舉中，當時有眾多「黃店」登記，張宇人勝算仍然很高。可是如今選民人數大跌，變相要「撬起」原先鐵票、爆冷跑出的機會大增，為此界別增添不確定性。

5. 地產及建造界（團體票）——龍漢標眾星拱照 趙式浩力圖突圍

此界別今屆由富商趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，對戰地產建設商會秘書長龍漢標。今屆同樣取消個人票，選民由2016年的714票縮至463票。

龍漢標獲得六大地產商提名，當中不乏重量級商界人馬，包括新地主席郭炳聯、信和集團主席黃志祥、合和實業董事局主席胡應湘，報名時也獲今屆放棄連任的石禮謙現身支持，看似具有優勢。不過，趙式浩也非常進取，並猛烈狙擊對手不願意出席選舉論壇，同時開拓建造界選民票源。

▼▼選舉委員會界別——「必保」名單未明▼▼



選委界的形勢可說「既簡單又複雜」，簡單之處在於51人爭奪40席，由1,448名選委選出，採用全票制，首40名票多者勝，類似人大選舉模式，中央可控性甚高。

近日一眾候選人先後出席多場與選委見面會爭取支持、簡介政綱。候選人背景廣泛，套用港澳辦主任夏寶龍的說法，「有商界、學界、專業界精英翹楚，又有來自社會基層的勞工、職員、中小企業經營者代表；既有土生土長的香港人，又有講普通話的『港漂』、台灣出生的人士、加入中國籍的『老外』；既有經驗豐富的資深參政者，又有充滿衝勁和創新力的新一代年輕人。」有政界人士形容，選委界就好比建制派內的「魷魚遊戲」，只要在「互相廝殺」中表現良佳，就不用成為被淘汰的11人，相當明朗。

複雜之處在於，由於這40席被稱為代表中央利益的「國家隊」，外界預期「協調」成分甚高，總會有「祝福名單」。綜合政界人士消息，選委界容許一定程度的「自由搏擊」，靠比拼政綱取勝，但近日多名選委明言，不會有「祝福名單」、亦不會有投票指示，為外界保留相當懸念。

選委會界別選票較少，又集中在會展投票，選舉管理委員會主席馮驊預料，投票結束後3至4個小時內率先完成點票，將是三板塊中最快有結果。且看屆時哪11人被淘汰，而又有沒有知名度高的人士「意外墮馬」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。