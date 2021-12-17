立法會選舉│當值公務員加人工　分流站票站主任增幅近6000元

立法會選舉周日舉行，超過3.8萬名公務員將於當日執行各項選務工作。據了解，選舉事務處昨日去信公務員，稱為感謝他們對選舉的鼎力支持，將上調多個職級的選舉工作人員酬金。

15個職級的選舉工作人員酬金將上調，其中選票分流站投票站主任的加幅最多，原有酬金為6,880元，上調後為10,070元，若參與選舉前的布置工作，將增至12,710元，增加5,830元。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受《香港01》查詢時表示，今次選舉票站工作人員的酬金原本只及上次的八成，有關調整是經公務員同事多番爭取。他又指，雖然政府未有一開始就改善待遇，令公務員報名誘因大減，但仍歡迎政府現在從善如流。



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投票站主任的酬金為所有職級最高，其中負責選民人數超過7,500人的一般投票站主任，原有酬金為13,740元，將上調至15,800元，若參與選舉前的布置、演練等工作，將有原有的16,030元增至19,750元，增加3,720元。負責選民人數低於7,500人的一般票站主任，原有人工為12,550元增至14,430元；若有參加選前布置工作，則由14,830元增至18,380元，增加3,550元。

至於升幅最高的是選票分流站副票站主任，原有6,880元酬金，上調後為10,070元，若參與選舉前的布置工作，將增至12,710元，增幅達5,830元。升幅最低的是懲教署教院所專用投票站票站事務員，原有酬金為1,060元，上調至1,170元酬金，僅增加110元。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，今次選舉票站工作人員的酬金原本只及上次的八成，有關調整是經公務員同事多番爭取。 （資料圖片）

梁籌庭：酬金調整經公務員多番爭取

梁籌庭接受查詢時表示，這次選舉票站工作人員的酬金原本只及上次的八成，工作時間更比以往不穩，「分分鐘要踩足十幾、廿個鐘，第二日返唔到工就要自己畀錢買假。」他稱經過上次區議會選舉工時拉長，亦令自願參加的公務員數目大減，以致報名人數不足。而今次是首次須由部門硬性指派同事到票站工作，出現有人要跨區工作，梁表示這次酬金調整是其後經公務員同事多番爭取。

今次選舉動員近4萬公務員，梁籌庭說，已經有人在獲指派的票站附近租酒店，以便長時間工作後休息。他說雖然政府未有一開始就改善待遇，令公務員報名誘因大減，但仍歡迎政府現在從善如流，起碼解決了工作翌日或要買假的需要。另外，工作人員返回所屬票站投票，乘搭的士費用亦可全額報銷，梁認為安排妥當，可保障參與票站工作的公務員投票權。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。