林鄭向公務員發信「催票」　3.8萬票站人員可在用膳時間投票

距離立法會選舉投票日僅9天，政府官員招數盡出「催票」。特首林鄭月娥今（10日）向全體公務員發信，期望各位已登記為選民的公務員履行公民責任，投下神聖一票。

林鄭月娥指出，由於選舉規模龐大，須動員超過3.8萬名公務員在投票日當天執行各項選務工作，強調要順利進行這場立法會選舉，公務員的努力及支持實在不可或缺，為便利工作人員投票，投票站主任會安排投票站工作人員在用膳時間或投票站內人流較少時段前往投票。



林鄭在信中稱，立法會多年來立法會不斷出現因反對中央和特區政府的政治內耗，令施政困難重重，「反中亂港」和「激進分子」更通過2016年的選舉進入立法會癱痪立法會的運作，甚至阻撓行政長宫發表2019年的《施政報告》 ，「我相信各位同事對當時的亂象仍然歷歷在目」。

林鄭續稱，自從去年11月立法會運作回復正常後，成果豐碩， 共通過了46條由政府提交的條例草案和審批超過3,200億元撥款，確切履行立法會的憲制職權，完善選舉制度讓香港特區重回「一國兩制」的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，「這次立法會選舉對特區政府 、全體公務員以至全港市民均意義重大，亦對香港的未來至為重要。」

票站工作人員出示工作證明 可優先排隊輪候投票

林鄭指出，政府對是次選舉的各項安排極為重視，務求令選舉公平、公正及誠實之餘，更能做到安全高效及人性化，又指由於選舉規模龐大，須動員超過3.8萬名公務員在投票日當天執行各項選務工作，強調要順利進行這場立法會選舉，公務員的努力及支持實在不可或缺，為便利工作人員投票，投票站主任會安排投票站工作人員在用膳時間或投票站內人流較少時段前往投票。

她續指，如前往投票的投票站工作人員到達獲編配的投票站外時有排隊人龍，可向該投票站的工作人員出示其所屬投票站工作人員工作證明，以獲准進入站內優先排隊輪候投票。至於其他於投票日需要輪值工作的人員，部門首長應通過靈活編排工作，讓有關人員前往投票。

曾國衞出席中學校慶籲投票：要緊記自己身為一名中國人

政務司司長李家超出席香港善德基金會第四屆董事局就職典禮，他致辭時稱還有10日就是立法會選舉投票日，今次是新選制後第一場立法會選舉，選舉落實「愛國者治港」原則，是香港立法會由破壞年代轉變到建設年代的重要選舉，是重視發展、解決問題、團結共建香港的重要歷史新時刻，「我鼓勵各位選民在12月19日踴躍投票，選出建設香港的立法會議員，共創未來」。

政制及內地事務局局長曾國衞今出席東華三院黃笏南中學成立六十周年典禮致辭，稱下星期日就是立法會換屆選舉日，稱「過去兩年，相信大家都親身經歷過香港的混亂情況」，為了讓香港盡快恢復秩序，撥亂反正，國家去年中出台了《國安法》，並於今年初完善特區的選舉制度，「國家下這麼大決心推出這些重大舉措，目的都是希望香港能穩定發展，大眾市民可以安居樂業，同學們可以安心求學進步。」

曾國衞稱，期望在座各位都能夠全力支持這次選舉，包括已登記的合資格選民踴躍投票，同學們亦要培養正確的是非觀和價值觀，日後投身社會，「要緊記自己身為一名中國人必須要為自己的國家、為自己的民族、為自己的家園努力學習，並作出貢獻，這樣才不枉我們身為中國人、《龍的傳人》的驕傲。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。