立法會選舉｜網上查輪候時間系統08:50失靈　林鄭09:00仍叫選民睇

選舉事務處於早上8時50分公布，供市民查閱票站輪候時間的網上系統未能正常運作，懷疑因「流量太大」，工作人員會在投票站豎立告示牌，提醒選民預計輪候時間。



不過，特首林鄭月娥投票後於約9時見傳媒，似乎未知相關問題，她指未出現特別狀況，並主動介紹各項減少選民輪候時間的便利措施，包括可以在網上查看所屬票站輪候時間，「如果太多人喺度輪候呢，然後可以選擇喺或者遲一啲出嚟投票。」期望選務安排是「高效」及「具人性化」。



公務員事務局局長聶德權回應該系統問題，指相信能靈活處理和應變。



選舉事務處：懷疑流量太大

選舉事務處發言人表示，各一般投票站的工作人員會於投票站豎立告示牌，提醒選民預計輪候時間：輪候時間為少於30分鐘、大約30分鐘至60分鐘或大約60分鐘至90分鐘。處方在早上8時50公布，由於懷疑流量太大，原定設於選舉網站讓選民查閱每個一般投票站的預計輪候時間的系統未能正常運作。

林鄭︰選民可參考擇喺遲啲出嚟投票

林鄭月娥約9時投票後見傳媒，介紹是次選舉作出便利選民安排，包括可以在網上查看所屬票站輪候時間，「如果太多人喺度輪候呢，然後可以選擇喺或者遲一啲出嚟投票。」

另外，她介紹票站特設協助長者、孕婦及有需要人士排隊的關愛隊，「希望能夠令佢哋唔需要輪候咁多時間。」她續指，「為減少輪候時間」設不同措施，如倍增派票櫃枱，及採用電子選民登記冊等，「所以起碼喺今早我哋知道呢，8點30分呢，所有630個投票站都係順利已經開始咗啦，亦都係無出現到任何特別情況。」

林鄭月娥又說：「希望今日見到一個令人振奮嘅投票進行。」今日為選舉安排動員接近4萬人，在維持秩序方面亦動員1萬多人，「可以保證所有同事都會緊守崗位，辦好呢個選務。」期望今屆立法會選舉既「公開、公平、公正、廉潔」，在選務安排上亦都「高效」及「具人性化」。

聶德權（右三）。（聶德權Facebook截圖）

聶德權︰相信能靈活處理和應變

對於網上查閱票站預計輪候時間系統未能運作，聶德權指，今早各個票站順利開始，投票過程亦順利，又稱同事在今日都會遇到各樣問題，相信同事能靈活處理和應變。

網站「預計輪候時間」頁面已更改為「投票站」



政府的2021年立法會換屆選舉網站，昨晚顯示設有「投票站及預計輪候時間」頁面，惟現時該頁面已更改名目剩餘「投票站」，按網站搜尋器查閱「票站輪候時間」，即使顯示該官網的「投票站及預計輪候時間」連結，點擊後亦只是顯示到「投票站」頁面。