立法會選舉｜林鄭批前年區選「不是民主選舉」　社民連籲投良心票

立法會換屆選舉今日（19日）舉行，行政長官林鄭月娥與丈夫早上到票站投票，認為是次選舉公平、公開、公正、廉潔、且有人性化安排，呼籲已登記選民投票。她憶述自己前年11月區議會選，都是到同一票站投票，「但是當時的情況是甚麼，就是『黑暴』亂象，每個人踏入這個投票站，還要擔心他的人身安全，在選舉的過程內，很多建制派候選人的辦事處、選舉的資料都被大量破壞。」



林鄭指那一場不是香港願見的選舉，「不是一場民主的選舉，但是今天的秩序很好，我們都很放心投下一票。」在她到場投票期間，社會民主連線成員到場示威，呼籲市民投下良心一票，對政府施政及未來發展表態。



行政長官林鄭月娥今早與丈夫到中環高主教書院投票。（李澤彤攝）

林鄭月娥早上9時與丈夫到中環高主教書院投票，她投票是盡公民責任及行使選舉權，呼籲市民出來投票，認為是次選舉公平、公開、公正、廉潔及高效。

兩年多前，我和我的先生也是來到這個投票站，那是2019年的11月的選舉，但是當時的情況是甚麼？就是「黑暴」亂象，每個人踏入這個投票站，還要擔心他的人身安全，在選舉的過程內，很多建制派候選人的辦事處，選舉的資料都被大量破壞。這不是一場香港願見的選舉，這個不是一場民主的選舉；但是今天的秩序很好，我們都很放心投下一票。 林鄭月娥

林鄭月娥籲勿過分解讀投票率

選舉事務處在林鄭接受傳媒訪問前，發新聞稿指網上查閱票站輪候時間系統未能正常運作，但林鄭月娥似乎未知相關問題。她見傳媒時，表示一切未出現特別狀況，又指是次選舉作出不少人性化安排，舉例包括網上查看輪候時間、供長者及孕婦的關愛隊、增加了派票的櫃枱，及電子選民登記冊等。

林鄭又表示，630個票站已於早上八時半順利投入服務，對明年與90位議員合作感到熱切期待，期望新一屆立法會能夠監督政府做好民生工作。對投票率高低，林鄭指政府未有訂立目標，但不會擔心，因為投票率受多種因素影響，如政治、社會、經濟、當時的管治等，希望市民不要過分解讀。

社民連：望市民投下良心一票

社民連主席陳寶瑩及成員周嘉發等人到場示威，呼籲民眾「以自由意志投下良心一票」。警方安排示威人士在票站對面馬路示威，又以用鐵馬阻隔。示威人士高呼「林鄭可恥」、「還我真普選」等口號。

陳寶瑩又斥責林鄭月娥摧毀選舉制度，把原定去年舉行的選舉延期超過一年，期間制度已經變得面目全非。她認為香港人的投票權被剝奪，雖然有投票權利，但實際在不斷篩選審查下，港人並無真正選擇。她批評是次選舉是一場戲，但任何選舉都是市民表達意見的機會，呼籲市民「用良心投票」，對政府施政及未來發展表態，「被迫噤聲，更要發聲」。