立法會選舉｜票站影相被批知法犯法　聶德權：同事獲授權拍攝谷票

政府今日（19日）舉行「完善選舉制度」後首個立法會選舉，連日來多名官員各施各法「谷票」，公務員事務局局長聶德權中午施展最後絕技，將其在票站投票的照片上載至其Facebook專頁，交代自己「早上完成投票」，又形容「你的一票非常重要，今日無論有什麼活動、飯餐，記得投票」。

聶德權隨即被炮轟，指在票站內拍照是違反《立法會選舉程序規例》，質疑「局長知法可以犯法？」聶德權其後在該帖文留言，回應質疑指：「相片由政府獲授權的同事拍攝」，並不忘再三「谷票」。



聶德權中午時分，在其Facebook專頁上載其在票站投票的照片，指「早上完成投票」，並形容市民手上的一票「非常重要，今日無論有什麼活動、飯餐，記得投票，並且呼籲身邊的家人朋友一同投票」。帖文亦有他投票後回見傳媒的相片，以及港府宣傳投票的傳單。

不過，帖文卻惹來大批網民炮轟指，根據《立法會選舉程序規例》，在票站內拍照、錄影或錄音，均屬違法，可被判罰款5,000元及監禁六個月，有人直斥他「知法犯法」、「證據確鑿，唔好del（刪除）啊你」，亦有人笑言，「原來影得相，陣間返落去補影番（返）先」。

聶德權遭抨擊4小時後，才在自己的帖文下留言，解釋「相片由政府獲授權的同事拍攝」，「出貼文也是希望推動投票」，更不忘再三谷票：「請記得投票」。不過有網民明顯不滿意其解釋，認為他「搬龍門」，並在其留言下回覆：「犯法就係犯法，但你徇私枉法。」