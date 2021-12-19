立法會選舉｜多3票站甩轆　涉連線問題、燒保險絲、電腦需重啟

完善選舉制度後的首場立法會選舉今日（19日）舉行，選舉管理委員會主席馮驊傍晚會見傳媒時表示，因電子選民登記手冊出問題，再有3個投票站暫停運作約10分鐘，涉及連線問題、燒保險絲、重新啟動電腦，包括青衣商會小學、九龍工業學校、佛教林金殿紀念小學。選管會將安排該批投票站，順延相應的開放時間。

若連同今早曾一度暫停運作的投票站，截止下午6時半，合共有8個投票站曾出現問題。

選舉管理委員會晚上公布，考慮相關情況後，決定將佛教林金殿紀念小學投票站的開放時間，順延15分鐘至晚上10時45分；九龍工業學校投票站、青衣商會小學投票站則順延10分鐘至晚上10時40分；讓受影響的選民投票。



問題投票站涉電子選民登記手冊事宜

選管會主席馮驊宣布，除了今早提及的票站（保良局天德長者援手網絡中心投票站），因網絡連線問題，需暫停運作15分鐘。今日下午再有3個投票站，因電子選民登記手冊出問題，暫停運作約10分鐘。選管會將安排該批投票站順延相應的開放時間，稍後再作公告。他續指，下午與兩位選管會委員，曾到不同的投票站及專用投票站視察，對各項安排滿意。

1. 青衣商會小學（連線問題）（編號：S2601）

2. 九龍工業學校（燒保險絲）（編號：F1001）

3. 佛教林金殿紀念小學（重新啟動電腦）（編號：S1401）



選管會主席馮驊表示，再有3個投票站暫停運作約10分鐘，包括青衣商會小學、九龍工業學校、佛教林金殿紀念小學。（01截圖）

除了上述3個投票站外，今早共有5個票站曾暫停運作，須延長投票時間，包括長沙灣體育館（編號：F1901）、保良局天德長者援手網絡中心投票站（編號：A0901）、黃大仙竹園的嗇色園主辦可德幼稚園投票站（編號：H1301）、香港教育大學賽馬會小學投票站（編號：P1803）、屯門青山天主教小學投票站（編號：L0102）。