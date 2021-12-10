立法會選舉︱新界東南1.4萬選民編錯票站　選舉事務處擺烏龍道歉

立法會選舉將於19日舉行，近日已向不少登記選民派發投票通知卡。選舉事務處發言人今日（10日）表示，他們經核對投票站編配紀錄時，發現新界東南地方選區在沙田區東部的部份選民，被錯誤編配到同選區的另一投票站，事件涉及約14,200名選民。



發言人指，由於投票通知卡已寄出予所有選民，處方正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄送至受影響選民，並在投票日於相關票站增派工作人員協助選民，而且會在投票站的當眼處張貼告示，確保選民前往正確的投票站投票。



今屆立法會選舉經「完善選舉制度」後，地區直選由以往5區細分為10區，以往的新界東區，被分割至新界東南、新界東北及部分新界北選區。

選舉事務處表示，事件涉及新界東南選區沙田區東部兩個鄰近的投票站。發言人指，初步調查顯示，有職員為選民編配投票站時，不慎將香港中文大學校友會聯會陳震夏中學投票站（編號：R2701）的選民及保良局雨川小學（編號：R2702）投票站的選民互相對調，導致約14,200名選民被編配到錯誤的投票站。

涉事錯誤票站將增派工作人員 貼告示提醒正確投票站

發言人指，由於投票通知卡已寄出予所有選民，處方正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄送至受影響選民，並在投票日於相關票站增派工作人員協助選民，而且會在投票站的當眼處張貼告示，確保選民前往正確的投票站投票。

選舉事務處就事件引起有關選民不便，深表歉意。處方日後會加倍小心，反覆檢查，避免同類事件再次發生。發言人補充，選民只可在獲編配的投票站投票，如有疑問，可登入選民資料網上查閱系統（www.voterinfo.gov.hk）查閱自己所獲編配的投票站，或致電選舉事務處熱線2891 1001查詢。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。