北京白皮書：新選制實踐民主新氣象　可維護主權安全、減政治內耗

國務院新聞辦公室今日（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，全文逾二萬六千字，內容指近年反中亂港勢力以奪取特區管治權、實施「顏色革命」為目的，挑戰「一國兩制」原則底線，衝擊特區憲制秩序、破壞香港法治和進行危害國家安全等活動。



白皮書強調，中央政府審時度勢，依照憲法和《基本法》對香港特別行政區行使全面管治權、完善與《憲法》和《基本法》實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則。



白皮書指新一屆立法會選舉充分展現香港民主實踐新氣象，新制度具廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，吸引眾多來自不同背景的人士參選，「五光十色」、多元多樣前所未有，並非是「單聲道」。全部席位有競爭，更是回歸以來從未有過。



白皮書指，新選制使競選更加理性、及注重民生和發展議題，以至參選人的能力和素質展示，使選舉回歸良性、理性、乾淨競爭。完善後制度全面準確貫徹「一國兩制」，嚴格依照憲法、基本法和全國人大有關決定，堅決維護國家主權、安全、發展利益。至於落實「愛國者治港」原則，可確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，減少政治爭拗和內耗。

港英治下並無民主 中共發展民主有目共睹

白皮書又指，香港在英國殖民統治之下沒民主可言，在中國政府對香港恢復行使主權，實行「一國兩制」方針，創建香港的民主制度，並在實踐中支持其不斷完善，「中國共產黨和中國政府建立發展香港民主的決心、誠意以及付出的巨大努力一以貫之，有目共睹。」

白皮書提及，發展完善香港特別行政區的民主，對保障香港居民的民主權利、實現良政善治、確保香港長期繁榮穩定和長治久安具有重大意義，又指「一國兩制」為香港民主發展提供根本保障，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。白皮書稱，若要繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則、按照「一國兩制」方針和基本法，切合香港的政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，探索具有香港特色的民主發展道路。

稱「一國兩制」在香港的實踐取得巨大成功

白皮書說，作為中國共產黨和中國政府的偉大創舉，「一國兩制」在香港的實踐已經取得巨大成功，顯現出強大生命力和制度韌性，強調中央政府有信心、智慧、能力將實行社會主義制度的內地管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港實際情況的民主建設好、發展好。

白皮書最後指，香港正迎來撥亂反正、由治及興的新階段，「一個政治民主、法治健全、自由開放、包容和諧、繁榮穩定、胸懷祖國、面向世界的香港必將更好地呈現在世人面前，「一國兩制」在香港的實踐必將取得更大成功。」

2014年6月，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐白皮書》，首度提到中央擁有對香港特區的「全面管治權」，引起極大迴響，當時有評論指《白皮書》釐清中央與特區關係，香港不存在所謂「剩餘權力」等問題。

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