01獨家｜北京時隔近8年再發《白皮書》　料談香港政制發展

香港政局未來一星期風起雲湧！《香港01》接獲最新消息，北京最快周一（20日）公布新一份《白皮書》，料談及香港未來政制發展，這是北京事隔近8年後再次發表《白皮書》，或預視「一國兩制」下半場走向。



8年前首提中央對港全面管治權

2014年6月，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐白皮書》，首度提到中央擁有對香港特區的「全面管治權」，指香港的高度自治權不是完全自治，也不是分權，是中央授予的地方事務管理權。白皮書指，行政長官、主要官員、立法會議員、各級法院法官等在內的「治港者」，肩負正確理解和貫徹執行《基本法》的重任，承擔維護國家主權、安全、發展利益，強調「愛國是對治港者主體的基本政治要求」。



當年白皮書由王振民、強世功等北京學者執筆，引起極大迴響，當時有評論指《白皮書》釐清中央與特區關係，香港不存在所謂「剩餘權力」等問題；本港法律界則舉行黑衣遊行抗議「干預司法獨立」。

政界料涉雙普選議題

早在今年6月，政圈已傳出北京正醞釀發表新一份《白皮書》，有建制派人士猜測，本港選舉制度完善後，雙普選目標仍未完成，《白皮書》可能會有所觸及，以至「一國兩制」下半場發展、政府管治等問題。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，在立法會選舉順利完成後，從制度自信角度突顯香港新選舉制度比舊制優越，顯示香港民主已經納入對「一國兩制」實踐、香港繁榮穩定、長遠民主發展有利的軌道上，並嚴肅反駁西方對香港新選舉制度的抹黑。他相信《白皮書》有機會談及雙普選議題，因《基本法》相關條文仍在，但要在「愛國者治港」完全確立之後。

事實上，全國人大常委會今年3月修改《基本法》附件一和附件二時，並無修改包括《基本法》第45條有關特首普選、第68條有關立法會普選的正文，當時人大法工委副主任張勇指，在修改完善香港選舉制度，全面實現愛國者治港之後，香港民主的道路會越走越順，「雙普選目標會更早到來。」