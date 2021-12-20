立法會選舉｜民建聯攬兩成議席　新民黨大豐收　工聯會成第二大黨

立法會選舉塵埃落定，第一大黨民建聯在十區地區直選全勝，在選委會界別及功能界別分別斬獲5席及4席，議席由第六屆立法會的13席，增加至19席，佔整體議席比例逾百分之21，即新議會中每5名議員就有一個來自民建聯。



議席增長比例最多政黨屬新民黨，由現時只有兩名議員，增加逾倍至5席；派出9人參選的工聯會有8人當選，擁有的議席倍增。



兩個「墮馬」現屆議員來自自由黨及經民聯，分別是紡織及製衣界鍾國斌、以及金融服務界張華峰。自由黨維持4席；經民聯減少一席至7席，再無直選議員。兩黨在議會的影響力，都因為議會整體議席增加而減弱。



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每5名議員1名來自民建聯 十區全勝「代表」全港

新選制下重設佔40席的選委界，多個政黨「受惠」，其中民建聯在選委界派出6人參選，5人勝出，包括「轉跑道」的雙料議員張國鈞，最驚喜莫過於社區主任郭玲麗亦入局，惟最年輕的選委界候選人、年僅25歲的陳凱榮落敗。

民建聯今屆派出22人出戰三大板塊，其中直選10區全部勝出，包括首次參選的港島東梁熙、爭取連任的黨主席李慧琼、陳恒鑌等。

▼直選議席▼



港島西 陳學鋒

港島東 梁熙

九龍西 鄭泳舜

九龍東 顏汶羽

九龍中 李慧琼

新界北 劉國勳

新界西北 周浩鼎

新界西南 陳恒鑌

新界東南 李世榮

新界東北 陳克勤

▼功能界別議席▼



漁農界 何俊賢

進出口界 黃英豪

會計界 黃俊碩

港區人大政協及全國性團體代表界 陳勇

▼選委界議席▼



陳仲尼、張國鈞、葛珮帆、林琳、郭玲麗

民建聯陳凱榮在選委界落敗。（盧翊銘攝）

新民黨議席增至5席 增幅1.5倍受益選委界別

新民黨亦是選委界一大得益者，除現任議員容海恩轉跑道成功連任，保安局前局長黎棟國、前區議員陳家珮亦循此界別入局，加上黨主席葉劉淑儀在港島西連任，去年入黨的KOL李梓敬亦在新界東北當選，新民黨由目前只有兩席，急升至5席。

▼直選議席▼



新界東北 李梓敬

港島西 葉劉淑儀

▼選委界議席▼



容海恩、黎棟國、陳家珮

工聯會8席平均分布於三板塊

工聯會方面，會長吳秋北首次誓大旗，在港島東高票當選，連同九龍東鄧家彪、新界西南陳穎欣，在地區直選羸得3席。選委界亦有3席進帳，包括現任議員麥美娟及陸頌雄，理事長黃國亦都入局；在功能組別勞工界，由現屆議員郭偉強、及前教師梁子穎穩奪兩席。總議席由現時4席，倍增至8席。

黨魁鍾國斌墮馬 自由黨傳統建制中最弱

自由黨換屆前在議會佔有4席，全部來自功能組別，隨著黨魁鍾國斌在紡織及製衣界「墮馬」，餘下成功連任的包括批發及零售界邵家輝，航運交通界易志明，以及飲食界張宇人。幸然在重設的選委界，該黨有一席進帳，來自選舉新丁、該黨副主席李鎮強，力保第四席不失。不過，在總議席增至90席的情況，影響力進一步削減。

經民聯7席再無直選議員 張華峰連任失敗

來自經民聯的金融服務界張華峰，是自由黨鍾國斌以外，另一「墮馬」的現屆議員。該黨派出9人參與，最終只得7席，而且再無直選議員，原本循九龍西晉身議會的梁美芬，轉跑道在選委界連任，另一人為選舉新丁陸瀚民，其餘連任議員包括商界（第一）林健鋒，工業界（第一）梁君彥，工業界（第二）吳永嘉，工程界盧偉國，以及鄉議局劉業強。該黨地產及建造界石禮謙則退下火線，未有參選，交棒予地產建設商會龍漢標。