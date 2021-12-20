立法會選舉︱非建制直選全軍覆沒　政界分析：高估潘焯鴻吸票能力

新制度下的首次立法會選舉今日（20日）已有結果，在投票率僅三成下，地區直選非建制派無人勝選，不僅落敗，而是每區得票與對手相距甚遠。即使是選前被認為有機會勝出的港島東潘焯鴻，亦在得票低於同區所有對手之下落敗。

非建制在直選全軍盡墨，最明顯理由固然是民主派選民未有踴躍投票。綜合政界人士及學者分析，選前外界很可能高估了個別非建制候選人的吸票能力，以及低估民主派支持者對新選制的冷漠程度。



盧文端「建制全勝即輸」預言成真

國務院港澳辦主任由今年初到選舉前，多番表示落實「愛國者治港」後的新制度並非搞「清一色」，只要符合愛國愛港、「五個善於」等要求，一樣可以依法參選；全國僑聯副主席盧文端上周撰文，認為建制派「全勝即輸」，更指建制派支持者可考慮「過票」給對家。再加上，地區直選「雙議席單票制」的設計本身，就是預期可能會有非建制派當選。

綜合選前政界人士預測，縱使多區直選候選人排面實力懸殊，總有一、兩區有少許懸念，例如參選港島東的沙中線「吹哨者」潘焯鴻、獲民協樁腳支持的九龍西馮檢基等。

然而今屆選舉，民主黨、民協等傳統民主派政黨未有參加，亦有部分身處海外的民主派人士呼籲「杯葛」選舉，終直選投票率只有約30.2%，創歷屆選舉新低。觀乎各區直選結果，非建制參選人不但全軍覆沒，連「戰至最後一刻」的機會都沒有，多區非建制候選人的得票，甚至連五位數都未達到，算是一個「小意外」。

林朝暉：無選舉氣氛 個別候選人拉票亦「躺平」

全國港澳研究會成員林朝暉表示，出現這種結果一方面由於投票率低，此外根據過往投票慣性，下午是民主派支持者投票的主要時間點，但他昨日下午巡視幾個關鍵票站，都不見到有很熱烈的拉票活動，或許個別非建制候選人本身都有一定的「躺平」傾向。

潘焯鴻在選前被認為是相對有機會的一位，但仍然低票落敗。林朝暉指，潘在非建制整體參選人當中，確實已算是「質素比較高」的一位，但一方面沒有選舉氣氛，另一方面他亦未能引起一個很清晰、尖銳的選舉民生議題，從而令非建制支持者認為有必要投票，「從佢幾次選舉論壇、宣傳品，都比較集中講要『監察政府』，或者不要一言堂。呢個其實唔係一個尖銳嘅議題，選民唔會覺得有切膚之痛、或者同自身利益有關，需要行出嚟為佢投票。」

民主派人士：簽幾張紙無補於事

有政界人士私下向筆者指，政界可能高估了個別候選人的知名度：「會留意潘焯鴻動向的人，都是政圈中人或有留意時事的人，或許會有種錯覺以為他勢頭好強。但其實泛民那一邊，選民只是沉默了」，不少人對選舉並不在乎。

另有民主派人士提到，民主派選民「鐵了心」不再投票，外界或許低估了他們的冷漠程度：「一來他們覺得去到票站投票，就是在幫政府推高投票率、增加新制度的認受性；二來出參選的人，大都不是知名民主派人士。說那麼多都沒有用，不投就是不投。不是（民主黨人士）簽幾張紙個人身份支持，選民就會支持你。」

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袁彌昌：「中間派」已滅絕無市場

時事評論員袁彌昌亦指，相信潘焯鴻一開初參選之時，已知道選戰不易打，民主派支持者投票意欲低下，所以採取頗為冒險的方式，包括與民主黨人士如梁翊婷、蘇逸恆等「孖頭」宣傳，但始終「泛民啲票出唔到嚟」。他指，新選舉制度帶出的訊息很清楚，出選就一定是得到當局加持，盧文端上星期甚至提出建制派選民「過票」給對家，訊息更加明確，非建制派也要建制派配票才能贏：「對於一些黃營的選民來說，這些候選人已沒有可能代表到他們，無論他們如何宣傳，已經不是那回事了。」

就日後政治局面，袁彌昌相信隨著民主派在體制內消失，中間派亦已一併「滅絕」，「去年我們發起『希望聯盟』提出中間路線，為的是防止民主派35+、建制派主導，導致北京啟動『核選項』。現時『核選項』早已經啟動，中間路線在社會上，亦再沒有市場了。」