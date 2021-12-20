立法會選舉︱非建制派直選全軍覆沒　湯家驊：低估了建制票源實力

立法會選舉地區直選結果全部出爐，非建制派參選人全軍覆沒。民主思路召集人湯家驊今早（20日）在商台節目《在晴朗的一天出發》形容自己也低估了建制派票源實力，估計今次非建制派參選人得票率只佔約一成，香港兩極政治需更長時間才可以改變。

湯家驊歸究仍有大部份政治中立的港人不是選民，認為不能夠一朝一夕改變政治對立的選舉文化。不過，民建聯葉國謙指，今次選舉仍能透過參選過程做到五光十色，只是非建制派支持者採取消極態度，才令結果「清一色」。



民主思路召集人湯家驊。（資料圖片／盧翊銘攝）

民主思路召集人湯家驊指，今次選舉結果低估建制派的實力，估計於約30%的投票率中，有26%至27%的票落於建制派的參選人，而非建制派只有3%，即兩者的票數比率為九比一。

湯家驊不信第三路線行不通：只是未能在選舉中轉化成選票

他指因仍有大部份政治中立的港人不是選民，加上呼籲不到非建制派的市民投票，但他仍然相信第三路線支持度高，只是未能在選舉中轉化成選票，不認為第三路線是「行不通」

他指，本港選舉文化仍為政治對立，並估計將持續一段時間，亦不期望可一朝一夕作出改變。他指，中間立場並不等於不忠誠，形容他們只是「較理智」。他期望，日後建制派於立法會內能以利益為依歸，不希望議會變「一言堂」。

葉國謙：選舉做到五光十色 非建制支持者消極才令結果清一色

民建聯於選舉中全取地區十席，葉國謙在節目指對於今次選舉結果感高興。他認為選舉仍能透過參選過程做到五光十色，而結果由選民決定，就算參選不等於取到議席，只是非建制派支持者採取消極態度，才令結果「清一色」。