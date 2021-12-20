立法會選舉｜民建聯贏盡10區　李慧琼不同意全勝即輸：選舉更激烈

上屆立法會第一大黨民建聯，在新制下的立法會地區直選大勝，十區直選全部有候選人當選。在九龍中當選並成為直選票后的民建聯主席李慧琼會見傳媒時感謝選民支持，表示未來會推動政府解決深層次問題。

就有意見認為今次選舉建制派「全勝即輸」，李慧琼不同意說法，稱在雙議席單票制下有更激烈選舉，希望新議員日後能展現新選制下議員的角色，及議會的運作。



民建聯在十區直選全部有候選人當選，主席李慧琼（中）會見傳媒時感謝選民支持，表示未來會推動政府解決深層次問題。（梁煥敏攝）

以95976票在九龍中選區當選的李慧琼，於選舉結果公布後聯同其他當選的民建聯地區直選候選人見記者。李慧琼指，民建聯在十個地區直選都有人當選，感謝選民支持，未來會推動政府解決深層次問題。

三成投票率屬預期之內 尊重市民選擇

被問到地區直選僅有三成投票率，她表示新選舉制度體現愛國者治港，三成投票率屬預期之內，會尊重市民選擇：「今次選舉經完善後，當選者全部都是愛國者，不論背景如何，在如何變革、走更好會有不同看法，相信在辯論中會百花齊放。」

不認同投票率低代表市民不認同制度 李慧琼：日後議會工作可令市民改變看法

外界質疑低票率低代表性不足，李慧琼認為，新選舉制度不能與以往比對，估計市民需要適應新制度，不認同低票率低直接代表市民不認同制度，相信日後議會工作可以令市民改變看法。

就有意見認為今場選舉建制派「全勝即輸」，李慧琼稱不同意說法，在雙議席單票制下，有更激烈選舉，希望新議員日後能展現新選制下議員的角色，及議會的運作。