01拆局｜習近平宴請林鄭夫婦　最近4年述職首次

行政長官林鄭月娥結束今屆任內最後一趟北京述職之行，《香港01》早前引述消息，指北京對今次述職有「特別安排」，或折射林鄭連任行情。原來，中央邀請「第一先生」林兆波一同赴京，由國家主席習近平親自宴請「做冬」，為四年來首次。同場還有澳門特首賀一誠夫婦。資深建制派人士分析，中央在此時候高規格宴請林鄭夫婦，帶有「安撫」或話別味道，估計林鄭連任行情走淡。



林鄭昨日分別獲國務院總理李克強和國家主席習近平接見，進行一年一度特首述職，新華社詳細報道有關會面情況及講話，但無提及宴請。據悉，習近平在中南海先後接見林鄭和賀一誠後，與兩位特首一起晚宴，林鄭的丈夫林兆波和澳門特首夫人亦獲邀同場，這是四年來首次。

林鄭於2017年上任，同年底首次赴京述職，當年會見習近平後，林鄭向記者表示，與丈夫林兆波、以及時任澳門特首崔世安夫婦獲習近平宴請，以致見記者時間比較晚。

中央邀請「第一先生」林兆波一同赴京，且由國家主席習近平親自宴請「做冬」，同場還有澳門特首賀一誠夫婦。（澳門政府新聞局影片截圖）

特首述職後獲宴請 董建華後不多見

2014年香港爆發「佔中」，據報時任特首梁振英年底在北京述職後，與時任澳門特首崔世安，一起獲習近平宴請，當時兩位特首夫人同獲邀。據悉，首任特首董建華在回歸初期，也曾在北京述職後，偕同夫人董趙洪娉獲時任國家主席江澤民宴請，但其後類似場面已不多見。

有不願具名的資深建制派人士分析，現時距離香港特首選舉僅3個月，下任特首人選更可能於下月浮面，時間相當敏感，「領導人在這個時候宴請林鄭夫婦，一係表達犒賞，一係展示安撫或話別，目前看來，以後者的味道較濃。」

早前林鄭透過視像通話述職。（資料圖片）

該人士又指，昨日習近平接見林鄭時，習先到場，在等候期間問其他官員：「你們上午有誰陪著見？」旁人回應：「國務院系統。」聽來似有話別味道。

領導人評林鄭政績用語 惹外界關注

習近平昨日接見林鄭時提到，一年來香港「由亂轉治」的局面不斷鞏固，指林鄭成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「中央對你們的工作是充份肯定的」。

早前被問到上京述職會否談及連任問題，林鄭稱上京只是述職，「除咗述職無其他嘅事係會做。」（余俊亮攝）

今年初，由於疫情關係，述職改以視像形式進行。當時習近平稱，對香港第四波疫情很擔憂，中央全力支持特區抗疫，又讚揚林鄭在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，「對你和特區政府的表現是充分肯定的」。

被問連任 林鄭：會擔任第五屆特首至明年6月30日

領導人對林鄭的評語，迅速在政圈引起關注。林鄭昨晚在北京見記者總結行程時，被記者多次問到會否爭取連任、是否以特首身份做好3月特首選舉。她回應稱，一直會擔任第五屆特首至明年6月30日，任內特區事務都由她本人處理。