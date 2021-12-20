今晚赴京述職　晤領導人談連任？林鄭：除咗述職無其他事會做

特首林鄭月娥今晚（20日）往北京述職，周四返港。她會見傳媒時表示，將向領導人匯報最新的經濟、政治、社會等情況等。被問到會否談及連任問題，林鄭稱上京只是述職，「除咗述職無其他嘅事係會做。」

另外，被問到政府何時會完成《基本法》第23條立法，林鄭表示，保安局局長已就立法進行內部研究和分析，又指會以2003年的立法建議作為基礎，但不會只是沿用當年建議，因為20年來香港出現不少變化。林鄭指，希望在本屆政府完結前就立法提出討論，但強調要完成立法是不可能。



被問到上京述職會否談及連任問題，林鄭稱上京只是述職，「除咗述職無其他嘅事係會做。」（余俊亮攝）

任內最後一次述職 須匯報事宜較多

林鄭發言時表示，去年述職改在今年1月以視像形式進行，因為當時香港正值第四波疫情，她對於現時香港疫情受控，可親身述職感高興。林鄭又指，這次是她五年任期內最後一次述職，將向領導人反映香港居民希望能盡早通關，同時亦會介紹北部都會區、「十四五」規劃中香港的八大中心等工作。

林鄭月娥認為，要在現屆政府任期前完成立法屬不可能，強調立法會議員明年1日新上任，要他們為重要議題完成整個立法程序不太實際。（資料圖片）

現屆任期內完成23條立法不可能

至於政府何時完成《基本法》第23條立法，林鄭稱維護國家安全是《基本法》要求，亦是特區政府的憲制責任，她強調過去20年都沒有做好，現在有《港區國安法》可以處理部分問題。林鄭又指，保安局局長已就立法進行內部研究和分析，又指會以2003年的立法建議作為基礎，強調經過20年香港有不少變化，如網上亦出現可危害國家安全的事情，故不可能只沿用2003年的建議。

林鄭指，《國安法》實施後已有三個案例判刑，可看到維護國家安全的法律要求，希望可在現屆政府任期完結前就立法提出討論。她強調，要在任期前完成立法屬不可能，強調立法會議員明年1日新上任，就要為重要議題完成整個立法程序不太實際。