內地修規要求經理人考牌　禁危害國家統一、反對憲法　港澳台適用

中國文化及旅遊部前日（26日）發佈修訂後的《演出經紀人員管理辦法》，提到為加強經理人隊伍建設和管理，規定經理人要考資格認定考試，才可在中國從事演出活動，當中列明港、澳、台三地經理人均適用。

《管理辦法》指，報考的經理人須擁護《憲法》、具良好的政治素質、業務水平和道德品行等，亦訂明他們不可為演員假唱、假演奏提供條件、不可為含有《營業性演出管理條例》第二十五條禁止內容的演出提供服務，如反對憲法基本原則、危害國家統一等，新修訂會由明年3月1日起實施。

香港電影工作者總會發言人田啟文接受查詢時表示，暫未知細節會如何執行，仍有待觀察，暫未接獲業界表達關注。他強調，近日內地相繼有不同涉及演藝圈的政策出台，業界要再留意，看看能如何配合和適應。



內地修例規定經理人要考資格認定考試，才可在中國從事演出活動，當中列明港澳台三地經理人均適用。（資料圖片）

修訂後的《管理辦法》列明，藝人經理人包括個體藝人經理人、藝人機構中的專職經理人；而經理人的活動涉及演出組織、製作、營銷，演出居間、代理、行紀，演員簽約、推廣、代理等活動。《管理辦法》規定經理人要考資格認定試，其中每年舉行一年，為全國統一實施。

其中參加的經理人需具有中國國籍、擁護《憲法》、具有良好的政治素質、業務水平和道德品行等，在資格認定考試結束後的20個工作日內將公佈結果，經理人的資格證由文化和旅遊部核發，全國統一樣式、統一編號。

禁止為危害國家統一、反對憲法等演出提供服務

修訂又指，經理人應根據《營業性演出管理條例》、《實施細則》和相關法律法規的規定提供服務，包括不得在兩間以上的藝人機構從業、不得出租、出借經理人資格證、不得為演員假唱、假演奏提供條件等，更不能為含有《營業性演出管理條例》第二十五條禁止內容的演出提供服務，如反對《憲法》確定的基本原則、危害國家統一、主權和領土完整、煽動民族仇恨、民族歧視和擾亂社會秩序等。

修訂強調，經理人應定期完成相應的繼續教育，在演出活動中依法維護演員合法權益，亦要提醒和督促演員嚴守法律法規，恪守職業道德，樹立良好社會形象。同時列明，如有任何違反規定，將由縣級以上文化和旅遊行政部門責令改正，若有嚴重情況，將依法認定為文化市場失信主體，實施聯合懲戒。

田啟文表示，暫未知細節會如何執行，仍有待觀察。（資料圖片）

田啟文：暫未知如何執行 仍有待觀察

香港電影工作者總會發言人田啟文接受查詢時表示，暫未知細節會如何執行，但指部分香港經理人的服務與內地有不同，仍有待觀察。田啟文提及，近日內地相繼有不同政策出台，如國家廣播電視總局要求港澳台演員或工作人員在電視劇片頭、片尾署名應添加相應區域標註等，他認為要繼續留意情況，再看看業界能如何配合和適應。

體育、演藝、文化、出版界議員馬逢國則指，自己未看修訂內容，亦沒收到業界表達關注。馬逢國稱，據他所知，過往內地對經理人設考核非新事物，認為內地整個國家修改條例，香港亦沒有例外，他相信會有影響，但未有回答有甚麼影響，僅指沒甚麼可補充。