港府擬擴大疫苗氣泡　演藝業界憂增負擔　康文署稱正了解業界關注

演出業協會透露，知悉政府正考慮適時擴大「疫苗氣泡」適用範圍，引來業界關注。協會擔心，倘市民購買演唱會門票後，才加入必須接種疫苗的入場要求，該如何處理未打針的觀眾，又預視涉及龐大額外行政成本，請人也增添困難。

另有電影業界指，部份人或因身體問題，不建議接種疫苗，即使是今天開始強制使用的安心出行，亦有部份人獲豁免使用，相信政策可人性化處理，否則會有構成歧視、強人所難之嫌。

康文署回覆指，在考慮擴展「疫苗氣泡」時，會同時考慮適當的豁免安排，正了解業界包括康文署表演場地租用者和相關人士的關注。



演出業協會今日就擴大「疫苗氣泡」提出多項建議，包括期望當局提供「過渡期」，讓已購買演唱會門票市民，有機會在完全掌握進出表演場地的防疫新要求下，自行作出最適當決定。否則業界在售票後，需要再安排退票會構成損失，令營運雪上加霜。協會又希望港府充分考慮新措施對中小劇團，及以長者為對象的演出項目的影響。

該會又指，現時租用場地需要提前一年申請，任何防疫抗疫措施的新修訂，均可能對業界的營運及售票安排構成影響，希望政府延續現行扶持措施，例如租用者取消場地租用時，可獲豁免不需沒收已支付的場地按金，為業界提供更大彈性。

工會憂增行政成本

舞台藝術從業員工會發言人勞正然表示，業界暫未聽聞當局有要求入場觀眾接種疫苗要求。一場表演涉及眾多表演者、工作人員及外判商等，部份更是自由工作者、散工，如須確保所有參與人士都已接種疫苗，相信涉及龐大額外行政負擔，也為請人增添困難。

他又指，目前出售的表演門票，場地未有入場前要打針的要求，倘售票後突然增加新要求，相信必定引起未打疫苗觀眾的投訴，當局需考慮如何處理。他形容，加上入場要使用安心出行，憂再收緊入場限制，加入必須打針要求，更影響市民入場意欲。他無奈指，當局推行新措施時總令人憂心，也沒考慮如何協助業界受疫情打擊後重新振作，一直都是靠自己應對。

田啟文認為，部分人或因身體問題而不建議接種疫苗，相信政策並非完全不人性化，否則構成歧視、是強人所難。（資料圖片）

田啟文︰倒不如坐交通工具就要打針先

香港電影工作者總會發言人田啟文亦指，暫未聽聞有關表列處所推行疫苗氣泡的消息，認為部份人或因身體問題而不建議接種。即使是今天開始強制使用的安心出行，亦有部份人士獲豁免使用，相信政策可人性化處理，否則構成歧視、是強人所難。

他又質疑是否有必要推更嚴厲措施，「是否一定要打針才可睇戲？是否要強制到這個程度？否則有好多延伸。如果想要這個功效，倒不如坐交通工具就要打針先，這樣最有功效。」他認為政府須搞清楚動機及如何執行，估計政府視乎安心出行的使用情況，再構思下一步行動。

康文署︰政府會同時考慮適當豁免安排

康文署回覆指，政府已表示會考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍至所有受第599F章規管的處所，推動市民接種疫苗。在考慮擴展「疫苗氣泡」時，政府會同時考慮適當的豁免安排，正了解業界包括康文署表演場地租用者和相關人士的關注。