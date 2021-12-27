張欣宇認獲工聯會地區人士協助競選　拒加入傳統政黨

候任新界北立法會議員、「香港新方向」張欣宇今早（27日）接受商台訪問時，承認競選期間獲得工聯會地區人士的協助，不過預期未來議會工作上，不會加入傳統政黨。



▼即睇立法會各界別戰果、議會勢力分布▼



+ 9

讀書時期已接觸六四資訊

張欣宇指，本身在江西出生，小時候到了深圳，17歲時來港，小時候都從電視、電台節目對香港有不少理解，當時對香港的感覺是香港很光鮮。來港後親身接觸基層，感覺到香港這個地方仍有很多社會問題，有多達5萬的小童蝸居劏房。被問到來港後有沒有出席遊行、六四集會，張欣宇指長時間於港鐵工作，一般在大型遊行之時都要在前線當值，不可能前往參與；讀書時期則會在大學接近到相關資訊。

他表示，2019年社會事件是其中一個驅使參政的原因，當時他負責油尖旺區的車務，在前線見盡驅散前、期間、事後清場的過程，深感無論是青年人還是政府，「手段方法令人好無奈」，解決不到問題。他亦認為，社會事件不是單一件事導致，是很多積怨引起，「任何城市的政治問題都是一種表現，背後有更多的成因」。

張欣宇。（資料圖片）

拒介定自身為任何派別

以新人姿態當選，本身在社會知名度未必太高，外界自然好奇「票從何來」，政界有傳張欣宇得到工聯會的「配票」，才得以擊敗元朗區議會主席沈豪傑。張欣宇指經過其團隊分析，發現其票源頗為多元化，鄉村票都佔四成，有個別沙頭角、原居民票站得票甚至比民建聯劉國勳更多。他指，有一些同鄉會曾替他助選，這沒什麼好隱瞞的，又透露自己曾與工聯會一些地區人士商討，「如果佢哋都好願意幫手」。

在新議會中，有傳大黨將會向「單頭」議員招手，張欣宇表示「暫時未傾到呢個地步」，但認為既然自己是希望議會有「新人新氣象」，因此表明「我應該不會加入傳統政黨」，希望保持自己的風格。他又指，不會刻意自我介定是什麼派別，因這會自我設限，強調會服務所有市民，無論是否自身的支持者。「當然外界點定義我，我控制唔到。」有聽眾問到張欣宇是否中國共產黨黨員，他笑指：「當然唔係啦！」

張欣宇現時仍為港鐵員工，辭職於12月31日生效。被問及以其港鐵工作經驗，日後會否有興趣加入交通或鐵路事宜的委員會，張欣宇指作為新人，會實事求是、以謙卑心態學習，尊重以往的規則，期望盡快可發揮所長。