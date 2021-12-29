《立場》停運｜劉兆佳：營造新政治氣氛　立下旗桿讓媒體知所行止

警方國家安全處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》至少6名現任或前任董事及高層，並搜查《立場》辦公室、檢走一批電腦、凍結6,100萬元資金。《立場》同日宣布停止運作，遣散所有員工。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，政府當局落手對付《立場》的長遠目標，是在香港營造新的政治和法律氣氛，讓媒體知所行止，防止他們成為煽動動亂、反中亂港的平台。



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稱國安問題嚴重時 界線會較嚴格

劉兆佳指，北京真正想達到的目的，是構成一種新的政治文化和法律氣氛體系，防止媒體成為煽動動亂、反中亂港的平台，「『軟對抗』是最難處理的，要在香港建立全面的法律和政治體制、氣氛，才可逐步減少這些行為。我老早就認為政府會對他們（《立場》）採行動，不過政府做事要有法律根據，相信警方都花了很多時間，尋求法律意見才採取行動，因為政府在法庭上不可以輸，要十拿九穩才可行動。」

他承認，「提出反對聲音」和「反中亂港」之間的界線不易釐清，因為這會受到兩個因素影響：法庭判例和政治氣氛，尤其後者。「要視乎日後社會上還有沒有抵制中央、反中的媒體氣氛，才可逐步釐清界線。當國安問題嚴重時，界線就會嚴一點；沒那麼嚴重時，界線就會鬆一點。總之就是希望立下旗桿，讓其他媒體知所行止，到時政府就未必再要大張旗鼓對付媒體了。」