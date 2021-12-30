陳茂波拍片憶探基層：很多嘢要加快做　派消費券令市民有獲得感

特首選舉臨近，一直被傳是「黑馬」之一的財政司司長陳茂波今（30日）於社交網站上載影片回顧今年工作，重點提及其民生政績，表示在消費券派發措施中，感受到市民的「獲得感」。陳茂波又憶述自己到劏房探訪，指最大感想是明白到「急市民所急，想市民所想」，表示「完善選舉制度」後，很多事情要加快做，希望攜手共建美好家園。



增加市民的「獲得感」是北京近年治國主旋律，特首林鄭月娥上周在北京述職期間，國務院總理李克強也重申，希望特區政府聚焦經濟恢復、民生工作，讓香港廣大市民有更多的「獲得感」。



陳茂波在片段中形容今年「過得好慢，其實又過得好快」，對本港社會及經濟走出谷底感恩。他提到政府今年中發放消費券刺激市道、拉動經濟，又與商戶聯手推廣電子支付。但是，不少行業及階層仍承受壓力，回望自己落區「派蝦餃、派雪糕，其實都是想和大家一同分享快樂」，表示感受到街坊收到消費券的獲得感，「大家用得好開心」。

陳茂波又指，房屋問題仍然約制香港社會發展，其本人曾到劏房及基層社群探訪及派飯，最大的感想是明白到「急市民所急，想市民所想」。他又認為年青人很有創意和想法，都在尋找空間追逐夢想。陳茂波最後指，落實「完善選舉制度」後，很多事情要加快做，希望大家攜手共建美好家園。

國家領導人重視人民「獲得感」

「獲得感」是國家主席習近平相當重視的治國理念，根據內地《人民網》，此詞的流行源於習近平於2015年2月27日，在中央全面深化改革領導小組第十次會議上的重要講話中指出：「要讓人民群眾有更多獲得感。」引伸的意思，包括所有的改革最終都要惠及老百姓，讓人民有實實在在「得到」的感覺，例如是更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衞生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境等。