財政預算案｜陳茂波：訴求多資源有限　須理順先後緩急平衡分配

下年度財政預算案諮詢工作已經展開，財政司司長陳茂波今日（26日）在網誌表示，面對訴求眾多但資源有限，關鍵是如何理順不同需要的先後緩急，如何有效平衡分配資源，在服務大多數市民需要同時，仍能兼顧小部份人訴求，呼籲市民投入和積極參與建構未來。



陳茂波日前在一場諮詢專場中與數十名中學生交流，聽取他們對公共資源運用和香港未來發展的看法。（陳茂波網誌圖片）

稍後邀請新一屆立法會議員交流預算案建議

陳茂波表示，已陸續與不同界別的代表和組織會面，聆聽他們對公共資源運用及政策的意見，並已於上周展開公眾諮詢，稍後亦會邀請新一屆的立法會議員見面，交流對預算案的看法和建議。

與數十名中學生交流 陳茂波：他們希望經濟發展與生態文物保育取平衡

他分享日前與數十名中學生交流，指他們希望經濟發展得好，同時期望在發展過程中，生態和文物相關的保育能取得適當平衡，而土地房屋和人口高齡化等重要議題亦能獲得妥善處理。他稱，探討務實可行的出路，即使進路不同，甚至優次有異，但無損他們相互了解的誠意和彼此的情誼。

陳茂波表示，今年財政預算案宣傳短片希望強調本港有優勢有資源，亦有困難有挑戰，需要彼此有商有量，突破困難應對挑戰。陳又指，財政預算案的起始點是如何善用公共資源，市民期望看到公共政策及服務能改善民生，令市民切實受惠，同時推動社會和經濟的發展。他認為，社會狀況和需要持續變化，如何能合力建構市民所期望的未來，需要政策和資源配合，但不可或缺的是大家的投入和積極參與。

形容立法會選舉是符合香港實際情況下 民主發展邁出了堅實步伐

他形容本港正處於發展的「黃金窗口」，皆因疫情防控成效明顯、經濟逐步復蘇、社會回復安寧穩定、完善選舉制度等，認為社會的穩定局面來之不易，在完善選舉制度以落實「愛國者治港」原則後，順利舉行了兩場重要選舉——選委會和立法會選舉，符合香港實際情況的民主發展邁出了堅實步伐，期望新一年展現新氣象的新階段。

政治方面，在完善選舉制度以落實「愛國者治港」原則後，順利舉行了兩場重要選舉——選委會和立法會選舉，符合香港實際情況的民主發展邁出了堅實步伐。行政主導體系獲得鞏固，有利開啟良政善治的新里程，為社會與經濟的持續發展奠下堅實的基礎。