鄭若驊：積極配合23條立法工作　確保回歸周年慶祝活動順利進行

律政司司長鄭若驊今日（2日）發表網誌，指今年律政司會積極配合保安局推展《基本法》第23條的本地立法工作，並再度主辦《基本法》和《香港國安法》的法律論壇，做好有關《憲法》、《基本法》和國家安全的公眾教育，並確保回歸25周年慶祝活動順利進行。



稱2021香港重回正軌

鄭若驊指，2021年見證了香港重回正軌：「中央為香港特區完善選舉制度，落實『愛國者治港』的方針，讓市民得以選出真誠服務香港的愛國者進入立法會。我相信立法會議員日後將客觀理性地參與政策討論，有助政府處理經濟和民生問題，推動香港進入良政善治的新時代。」

她提到，國家《十四五規劃》明確支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心，香港在去年得以主辦第59屆亞洲—非洲法律協商組織（亞非法協）年會，並成立亞非法協香港區域仲裁中心，體現了中央堅定支持本地法律及爭議解決服務的發展；律政司亦已經與聯合國貿法委、海牙國際私法會議和國際統一私法協會落實借調本地法律專業人才計劃。有別於以往的安排，計劃接受私人執業的律師參加。律政司會繼續與其他知名國際組織探討更多借調機會，讓本地法律人才接受不同國際法領域的培訓，獲取寶貴的工作經驗。

鄭若驊又指，律政司於新一年會繼續推動「願景2030——聚焦法治」，透過不同的活動向社會各界介紹及傳達法律及法治知識，包括向教師提供國家《憲法》、《基本法》、國家安全和法治的教材，讓整個社會攜手捍衞法治，鞏固香港一直賴以成功的基石。「此外，律政司會積極配合保安局推展《基本法》第23條的本地立法工作，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，全面保障國家安全，讓市民可以安居樂業，同時確保回歸祖國25周年的慶祝活動得以順利舉行。」

她表示，律政司今年會再度主辦《基本法》和《國安法》的法律論壇，匯聚一眾法律專家，使社會大眾清楚理解《憲法》、《基本法》和國家安全的正確概念，達至「本固枝榮、興邦定國」：「透過律政司的多元政策，我希望法律及爭議解決業界可以把握機遇，同時亦希望培育出具備國家觀念、尊重法治和奉公守法的年輕一代，更期望他們日後能積極發揮所長，對社會有承擔，服務香港，貢獻國家。」