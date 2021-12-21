23條立法︱狄志遠認只能傳達憂慮：形勢明顯　藉更聰明形式悼六四

立法會換屆選舉落幕，非建制派在地區直選全軍覆沒，新思維派出主席狄志遠參選社福界，以及秘書長黃俊瑯參選新界西北直選，最終只有狄一人勝出，成為來屆立法會唯一一名非建制派議員。



新思維今（21日）召開記者會、總結今場選舉經驗及交代未來路向。狄志遠表示，縱使是唯一非建制派，但他不會感到太孤單，會在民主議題上與建制派合作。他說非建制派屬少數，在23條立法上未能控制程序，但希望能動員民間聲音，反映民意。至於會否提出悼念六四議案，狄志遠認為毋須拘泥於形式，要用更聰明的方法進行。



信務實理性有市場 新思維將開展地區工作

被問到今次地區直選敗陣，是否代表中間路線不被接受，狄志遠稱相信香港市民追求民主，需要客觀及務實批評政府的議員，未來會爭取更多選民支持，「唔會認為我地嘅路冇得行，或者務實、溫和、理性無市場。」他表示新思維會擴大民間力量，未來會開展地區工作。

至於會否提出悼念六四議案，狄志遠說，六四是一場民主運動，有其認受性，「以前做過嘅嘢會繼續做」，又認為悼念六四不用拘泥於形式，可透過不同形式進行，要採用較聰明的方法。對於23條立法，狄志遠稱香港市民也知道「個勢係點」，最重要的是要回應市民憂慮，「我控制唔到你個程序，但最低限度，我會話俾特區政府同中央知道香港人點諗點睇。」

狄志遠又指，民主派在議會從來是少數，希望動員社會聲音，但他並非站在抗爭立場，而是「講真話、講道理」。

與中聯辦有恆常溝通 讓中央明白港人聲音

對於民主思路召集人湯家驊指民主派「自暴自棄」，狄志遠說他不評論湯言論，強調新思維尊重市民決定，不會批評選民的選擇。被問到會否與中聯辦會面，狄志遠說他一直都有與中聯辦溝通，希望讓中聯辦官員明白港人的聲音，對中央施政有正面作用。

對於國務院發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，狄志遠認為是正面訊息，中央清楚表述香港要走向民主化，將民主步伐加入議程，雖然可能與香港人想法有差距，但至少中央已表態，他們可在立法會進一步跟進。