立法會宣誓｜陳克勤未舉起右手宣誓有問題？秘書處：無規定必須舉

90名立法會議員今早（3日）宣誓就職，由特首林鄭月娥親自監誓，其中已任13年議員的民建聯副主席陳克勤，未有舉起右手舉起宣誓，更一度把雙手放在腰後。坐在會議廳最前排的經民聯林健鋒，曾舉起右手疑似提醒陳克勤，但對方似未留意。

上周候任立法會議員綵排宣誓時，立法會秘書長陳維安曾提醒，議員宣誓時須以右手舉起聖經或擺出宣誓手勢。第六屆立法會主席梁君彥更指，若沒有舉起宣誓手勢，如有人投訴便會自動喪失議席。

陳克勤會後表示，他真誠、準確、完整及莊重地完成宣誓，據他所知，宣誓動作須與區議員及政府官員宣誓看齊，但《宣誓及聲明條例》並無要求舉起右手宣誓，他已與相關部門確認他剛才的宣誓有效，又指自己宣誓後，立法會秘書長也沒有要求他重新宣誓。立法會秘書處回覆指，法例並沒有寫明必須舉手，但有鑑於近期宣誓的做法是會舉手，所以秘書處建議如此，以求統一。



陸頌雄、狄志遠讀漏字句須重讀

候任議員綵排宣誓期間，經民聯林健鋒宣誓時沒有舉起右手，其後他指自己是「反面教材」，特意測試秘書長有否察覺。梁君彥當時表示：「你沒有舉起手，有人投訴你便會自動喪失議席，就是這麼簡單，你做得不對，就後果自負。」

陳克勤今日宣誓時未有舉起右手，主持儀式的陳維安未有出言提醒；當工聯會陸頌雄、新思維狄志遠讀錯字句時，陳著二人重頭讀一次。

根據規定，監誓人負有確保宣誓合法進行的責任，對符合人大就《基本法》104條的《解釋》、《宣誓及聲明條例》和香港特區法律規定的宣誓，應確定為有效宣誓；對不符合《解釋》、《條例》和香港特區法律規定的宣誓，應確定為無效宣誓，並不得重新安排宣誓。