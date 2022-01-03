林鄭確定立法會90名議員宣誓有效　狄志遠陸頌雄曾「甩轆」須再讀

第七屆立法會任期展開，90名議員今早11時（3日）在立法會議事廳宣誓就職，並破天荒由特首林鄭月娥監誓。

監誓人林鄭月娥於下午確定，全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。



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【11:42】選委界議員孫東、譚岳衡以普通話宣誓。

【11:33】選委界議員周文港以普通話宣誓。

【11:31】非建制派狄志遠手持聖經讀誓詞時，不慎讀漏「香港特別行政區」的「香港」二字。立法會秘書長陳維安稱有一地方讀得不清楚，要求他由頭讀一次。

【11:22】工聯會陸頌雄讀完誓詞後，立法會秘書長陳維安稱有地方讀得不清楚，要求他由頭讀一次。

【11:07】民建聯陳克勤宣誓時沒有以右手舉起宣誓手勢。

【11:02】首名宣誓的議員為自由黨張宇人，他右手持聖經，以英語讀岀誓詞。

【11:00】特首林鄭月娥進場，現場奏唱國歌。

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【10:58】多名新議員的家屬亦有到場支持，包括選委界議員陸瀚民的太太洪綺敏、梁君彥兒子梁宏正亦有岀席。被問到是否到場支持父親，梁宏正表示今日是來支持所有議員。

【10:53】多名司局長陸續進入會議廳，包括政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、勞工及福利局局長羅致光等，並與在場議員言談甚歡。

【10:30】選委界的林筱魯、吳傑莊、陳曼琪及管浩鳴等多名議員進入會議廳內等候宣誓。陳曼琪表示，她特意為今次宣誓作好準備，因需要準確讀出全部誓詞，未來會將民意帶入立法會，相信達至「良政善治」是每個人幸福指數的指標。

被問到對《眾新聞》宣布停運的看法，陳曼琪稱，按照國際及香港標準，言論自由並非沒有限制，相信在《港區國安法》生效後，有傳媒自行停運有其考慮，「一間傳媒話因為有風險停運，個風險係咩呢？我諗佢自己會知道。」她強調，香港是國家的一部分，《基本法》所保障的所有權利離不開這項原則，不能危害國家安全。

議事堂首掛國徽宣誓 遲到者不獲准入場

新一屆立法會議員中，以飲食界議員、自由黨主席張宇人最為資深，按例他將成為今次首名宣誓的議員。立法會秘書長陳維安較早前提醒，一到宣誓儀式時間，職員會關上會議廳大門，如果有議員遲到亦不會獲准進入，其宣誓安排由監誓人決定。

今次經選舉改制的立法會宣誓儀式，一如以往在議事堂舉行，但打破了兩項傳統，首先負責監督的人士，將以往的立法會秘書長，改為行政長官或其授權人士擔任。其次是立法會會議廳內原本懸掛區旗的地方，改在宣誓當日懸掛國徽，有關設置已提早安裝。第六屆立法會主席梁君彥早前指，改動是因為舉行立法會議員宣誓的場地，必須懸掛國徽，之後會重新掛上區徽。