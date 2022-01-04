梁君彥連任立法會主席　稱會議廳有國徽照住：信心都大啲

新一屆立法會主席選舉提名期今午（4日）5時截止，僅一份提名名單，由上屆立法會主席梁君彥「冧莊」自動當選。他會見傳媒時感謝新舊議員支持，又稱未來議員要解決深層次矛盾，相信會由「選舉Mode」進入「議會Mode」，大家互相尊重，而他亦會協助不同黨派的議員。

立法會行管會決定，會議廳將同時懸掛國徽及區徽，梁君彥稱有關安排不完美，「未必走足程序」，但認為懸掛國徽及區徽令議會更莊重，「我做主席，背面有個國徽照住我，我都會信心大啲啦。」



梁君彥稱，今屆立法會更能體現均衡參與及廣泛代表性，相信未來行政立法將有更多良性互動，告別互相指責，不斷內耗的日子。（盧翊銘攝）

盼議會更多良性互動

梁君彥稱，非常榮幸得到新舊議員信任及支持，給予他機會帶領議會繼往開來，為良政善治出一份力。他說，第六屆立法會有議員癱瘓議會，阻礙施政，回想這段時間，作為立法會主席要步步為營，而今屆立法會更能體現均衡參與及廣泛代表性，相信未來行政立法將有更多良性互動，告別互相指責，不斷內耗的日子。

他指，香港仍有種種挑戰，今屆立法會要加倍努力，維護國家安全，做好人心回歸工作，監察和協助政府，特別是抗疫和推動經濟復蘇，合力解決民生問題，又指日後全體議員會理性務實議政，將會忙到透不過氣，不會再拖政府後腿。他指今屆議員工作更聚焦，由以往蜻蜓點水，變成現時要深入討論議題，解決香港深層次矛盾。

被問到選舉期間，有建制派候選人爆發罵戰，日後如何達至良性互動，梁君彥說，今屆選舉有火花，但比起歷屆選舉屬君子之爭，認為議員日後會由「選舉Mode」進入「議會Mode」，大家互相尊重。

梁君彥指，未來議員要解決深層次矛盾，相信會由「選舉Mode」進入「議會Mode」，大家互相尊重，而他亦會協助不同黨派的議員。（盧翊銘攝）

掛國徽安排未必跟足程序 但獲絕大部份議員同意

梁君彥早前曾稱會議廳內掛國徽只為滿足宣誓要求，宣誓會後除下，惟行管會決定保留國徽。梁君彥解釋，同時掛上國徽和區徽有法律上、安全上的考慮，事前曾諮詢法律及建築署意見，目前安排並非完美，未必走足程序，但深信絕大部份第七屆議員支持決定。他認為，議事廳掛上國徽及區徽更顯莊重，令「一國兩制」得以實踐，「尤其是我做主席，背面有個國徽照住我，我都會信心大啲啦。」

他說，國徽和區徽要在浙江訂製，「唔係走去百貨公司就可以買到個」，立法會需要訂製一個比國徽比例更細的區徽，原本未能趕及在首次會議前到貨，最終不斷尋找下，才能在其他地方借到區徽。