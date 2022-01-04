政壇諸事町｜狄志遠爭福利委員會副主席　欣賞冧莊大主席梁君彥

新一屆立法會開鑼，議會內唯一非建制派、新思維狄志遠，今午（4日）舉辦當選後首次傳媒茶聚，邀請一眾記者參觀他位於中信大廈的辦公室。狄志遠透露多項來年大計，包括有意競逐福利事務委員會副主席，新思維正謀求與非建制派地區人士溝通和合作，黨內亦有5至10人有意服務地區。

上屆立法會主席梁君彥成功連任，狄志遠稱梁君彥照顧小眾聲音，大讚「我好欣賞佢」，原來是梁君彥在辦公室分配過程中，幫忙協調，令狄志遠成功選擇到中信私隱度較高的辦公室。



狄志遠透露，今午與民政事務局局長徐英偉午膳，向局長表達了對區議會的關注，強調區議會應由選舉產生，又建議擴大區議會選區。（歐嘉樂攝）

狄志遠：好欣賞梁君彥 希望他繼續照顧小眾

狄志遠獲分配的辦公室，屬中信大廈內私隱度較高的位置，議員助理有獨立房間辦公，毋須與其他議員的助理共享。狄志遠稱這全靠立法會主席梁君彥及立法會秘書長陳維安為他們着想，從中協調，令他可以選擇到中信大廈內的首選辦公室，「今次辦公室佢（梁君彥）做得好好，我好欣賞佢」。他認為，由梁君彥擔任主席是順理成章，希望他公平公正處事，繼續照顧小眾議員的發言空間。

立法會下周三（12日）召開大會，狄志遠稱他已提出了一條口頭質詢及一條書面質詢，問及削減社福機構開支及區議會安排，口頭質詢已排期於第二次會議提出。至於事務委員會方面，他說會以單頭議員身份參加，相信各議員就加入委員會方面有協調空間，另外他希望競逐福利事務委員會副主席。

5至10人有意「做區」 晤徐英偉倡區議會選舉產生

新思維副主席黃俊瑯指，目前黨內有5至10人有意發展地區工作，將集中服務九龍及新界西北，狄志遠亦會在油麻地設立地區辧事處。新思維總幹事陳家偉表示，正聯絡非建制派區議員，商討合作機會，例如開設聯合辦事處以及由新思維在議會內反映地區聲音等，下一步計劃接觸一些已離開議會的非建制派人士。

狄志遠透露，今午與民政事務局局長徐英偉午膳，向局長表達了對區議會的關注，強調區議會應由選舉產生，又建議擴大區議會選區，加強各選區的代表性。他亦提到希望青年發展委員會的組成更多元。對於狄志遠是新一屆議員的少數派，徐英偉在Facebook表示政策交流不會計比例，並會繼續約議員交流意見。

到茶聚尾聲時則發生了一場小插曲，狄志遠接獲陳維安短訊通知，中信大廈的會議室不可進行記者會，最終茶聚須匆匆結束，相信日後駐紮中信的議員也需要移師立法會大樓召開記者會。