夏寶龍深圳晤20議員　提五大希望：中央真心實意在香港搞民主

約二十名立法會議員今（5日）到深圳與全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍會面，立法會主席梁君彥指，夏在會面期間代表中央對議員作出任職談話，引述夏寶龍稱：「中央政府係真心實意喺香港搞民主」，強調香港民主發展要符合自身實際情況，香港不能在民主的「幌子」下，成為向內地「實施顏色革命的橋頭堡」，須建立符合「一國兩制」要求、具香港特色的民主制度和制度自信。

民建聯主席李慧琼提到，夏寶龍向議員提出「五點希望」，包括希望全體議員全面貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，做立場堅定的愛國者；支持監督政府依法施政，做行政主導體制的維護者；要做到勤勉、實務、貼地、廉潔，做真正的民意代言人；要善於團結協作，立法會不斷提高效率和戰鬥力；及勤於學習，提升參政議政能力。



立法會主席梁君彥指，夏在會面期間代表中央對議員作出任職談話，引述夏寶龍稱：「中央政府係真心實意喺香港搞民主」。（吳倬安攝）

數名議員曾發言發表感想

梁君彥稱，因疫情未能安排所有議員赴深圳，指夏寶龍祝賀所有議員完成宣誓正式就任履職，形容選舉結果圓滿，又指所有當選者也是愛國愛港，認為選舉結果能全面落實愛國者治港原則，維護中央對香港的全面管治權，重塑香港選舉文化和政治格局，稱會面有數位議員曾發言發表感想。

梁君彥指，夏寶龍在會面期間提出三點，他引述夏稱過往立法會的實際運作出現問題，回歸後立法會偏離憲制定位，成為「反中亂港者」策源地和主要平台，並舉出多個事例，譴責「反中亂港」勢力公然在立法會挑戰憲法和《基本法》確立的憲制秩序，損害國家安全、潛越職權等。他引述夏寶龍指，立法會亂象近年愈演愈烈主要有兩大原因，一是選舉制度存在漏洞，為「反中亂港分子」通過選舉進入立法會「大開方便之門」，二是立法會執行紀律不嚴，出現破窗效應，導致一發不可收拾的情況。

他引述夏寶龍稱：「中央政府係真心實意喺香港搞民主」，強調香港民主發展要符合自身實際情況，符合「一國兩制」原則、走香港特色的路，不能照抄照搬西方的一套，不能在民主「幌子」成為對內地「實施顏色革命的橋頭堡」，並要建立符合「一國兩制」要求、具香港特色的民主制度和制度自信。

民建聯主席李慧琼提到，夏寶龍向議員提出「五點希望」，包括希望全體議員全面貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，做立場堅定的愛國者；支持監督政府依法施政等。（資料圖片）

廖長江引述夏寶龍：立法會與行政機構要互相配合、相互制衡且重在配合

「建制派」班長廖長江指，夏寶龍提到立法會須從兩方面把握憲制地位，一是立法會屬於「單一制國家下的地區立法機關」，權力全部來自中央通過《基本法》作出的授權，並受中央授權機構的監督，議員的言行亦要符合基本政治規矩，二是立法會屬行政主導體制下的立法機關，是與行政機構互相配合、相互制衡且重在配合的關係。

李慧琼則指，夏寶龍向議員提出「五點希望」，其中希望全體議員全面貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，做立場堅定的愛國者，牢記自己是中華人民共和國—個地方的立法會議員，自覺維護國家主權和安全，堅決落實中央對港全面管治權，落實維護國安的法律制度和執行機制，敢於向損害國家主權、安全、發展利益及繁榮穩定的言行鬥爭，並促進香港與內地在各領域的交流和合作，支持香港融入國家發展大局。

她續指，夏寶龍提出議員須支持監督政府依法施政，做行政主導體制的維護者，開創良善治新局面，不是做橡皮圖章和表決機器，須繼續依法行使監督權，向政府作善意、誠懇的批評，不越位、不脫位、不瀆職；議員須勤勉、實務、貼地和廉潔，做真正的民意代言人，要深入社區和界別了解民意，真正做到想市民所想、急市民所急、解市民所困，用辛勤工作和亮麗成績證明愛國者是想幹事、敢擔事、能成事，「給香港市民辦了多少事，就是為國家做了多少力」。

李慧琼又引述夏寶龍指出，議員須勤於學習，提升參政議政能力，做高質素管治者，熟讀憲法、《基本法》，增強政治敏銳性和鑑別力，同時須善於團結協作，不斷提高效率和戰鬥力。

約二十名立法會議員今（5日）到深圳與全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍會面。（吳倬安攝）

葉劉：港英時代香港「根本無民主」

新民黨主席葉劉淑儀指，港英政府管治下的香港「無真正民主，根本無民主」，指港英政府知道須向中交還香港，八十年代才部署「所謂還政於民」，1984年才發表代議政制白皮書，翌年首次有功能組別選舉，1991舉行首次直選，認為香港民主發展歷史很短，加上香港在條件不成熟的情況硬推民主，回歸後議會被「反中亂港者」騎劫、挑戰中央權威，令社會無法解決深層次矛盾問題，最終導致三年前出現大規模社會騷亂。

梁君彥稱，會面無提到特首選舉，又指會面期間，夏寶龍向議員送贈四份禮物，包括《一國兩制民主白皮書》、《憲法》、《基本法》、《國安法》匯編。梁君彥稱，中央在港落實全面管治權，對議員提出期望和指導屬合適，又說：「聽到解釋係好事。」

出席會面的議員包括梁君彥、李慧琼、廖長江、葉劉淑儀、自由黨主席張宇人、工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國、民建聯陳克勤、工聯會麥美娟等。