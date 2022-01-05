康文署體育館、圖書館等周五起關閉　公共醫院、院舍暫停探訪安排

本地疫情反彈，Omicron變種病毒走入社區，政府今（5日）宣布周五收緊防疫措施，健身中心、戲院、體育館等15類表列處所必須關閉。其中康文署豁下大部份康樂文化場地及設施暫停開放14日，包括所有室內體育設施和公共圖書館及自修室。

另外在周五起，除恩恤情況外，所有公立醫院、安老院及殘疾人士院舍將會暫停接受探訪。



球場、乒乓球枱、泳池暫停開放 多個泳灘無救生員

康文署表示，除現時仍維持關閉的燒烤場、度假營和貝澳營地外，戶外康樂設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、門球場、乒乓球枱、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、戶外兒童遊樂設施、卵石徑、棋枱、露天劇場、公眾游泳池和水上活動中心將暫停開放。

深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘亦會暫停救生員服務。所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦會關閉，而康文署轄下公園的靜態康樂設施，如大草坪及公園座椅等，以及戶外緩跑徑仍會維持開放。

漁護署指，原訂在1月7日至9日在旺角花墟公園舉行的2022本地漁農美食嘉年華將取消，相關網上銷售安排將會如期進行。（資料圖片）

表演場地、博物館等暫停開放 回收流動點暫停服務

此外，所有公共圖書館及自修室將暫停開放，不過設於圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，以及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站則維持服務。

另所有表演場地、音樂事務處的音樂中心和博物館將暫停開放，所有節目和活動暫停。康文署轄下表演場地的城市售票網售票處、自助取票機亦會暫停開放，城市售票網會維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務。

房委會表示，房委會轄下公共屋邨的所有戶外及室內的康體及公共設施本周五會關閉，並同時取消所有場地申請，直至另行通告。環保署亦指，周五起暫停開放轄下的公共設施，包括T•PARK、O•PARK1、WEEE•PARK、環保園的訪客中心、環保園訪客中心等，並取消在各「回收環保站」和「回收便利點」舉行的訪客和教育活動，不過仍會繼續開放收集可回收物，至於「回收流動點」則暫停服務。

漁護署亦指，原訂在1月7日至9日在旺角花墟公園舉行的2022本地漁農美食嘉年華將取消，相關網上銷售安排將會如期進行。而該署轄下的公共設施，包括香港濕地公園、8間郊野公園遊客、教育中心、8間香港地質公園遊客中心、海下遊客中心及瀕危物種資源中心亦會在周五暫停開於，在本月8日至9日舉行的「海下節」亦會取消。

此外收銀車服務將在明日暫停直至另行通知，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。

所有公立醫院未來兩星期暫停探訪安排

醫管局表示，周五起除恩恤情況外，所有公立醫院將在未來兩星期暫停特別探訪安排，另病人應主動告訴醫護人員相關資料，包括外遊紀錄、職業背景、曾否接觸確診病人或需進行強制檢測等資料，以便醫護人員適時為病人進行檢測。

醫管局稱，現時有近300名確診病人住院，為應對新確診病人不斷增加的入院需求壓力，已在本月2日重啟位於亞洲國際博覽館的社區治療設施，提供約500張病床。醫管局強調，已再次檢視公立醫院內的一線、二線隔離病床及深切治療部設施，有需要會考慮使用亞洲國際博覽館更多展館，再額外增加500張病床。