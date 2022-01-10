特首選舉應該有競爭？　梁振英：順其自然　未正面答出戰否

特首選舉提名期下月中展開，至今仍未有人表明有意競逐，全國政協副主席、前特首梁振英今（10日）在《經濟日報》專訪中，被問到會否有意捲土重來，他未有正面回應，僅稱問題由去年初答到現在，答案都是一樣，不想重複。梁振英年初曾回應指，自己為數百萬名合資格競選特首的港人之一，將會盡一切努力，為香港和國家服務。

至於選舉應否有多於一名候選人競爭，梁振英稱「順其自然」，指過去特首選舉都試過有競爭，亦試過沒競爭，「若有競爭就有競爭，沒競爭就沒競爭，選舉應該是這樣。」



被問到選舉是否應有多於一名候選人競爭，梁振英稱「順其自然」。（資料圖片）

梁振英在訪問中表示，下屆政府需面對體制改革和人事整頓，「凡是改革、整頓都不容易，社會是有陣痛的。」他強調無論中央或地方政府，都要因應當地發展的客觀形勢和需要而出現，「過去十年計上我（做特首）那5年，除了新增創新及科技局以外，沒有其他。」

他又指，香港未來5年或會是最後的機遇，若能突破目前困局，香港會前景一片遼闊，但若然不能突破，香港的未來便值得擔憂。

梁振英致力推動在南沙建港人社區，當中設科大分校、「港式」中小學等，期望社區日後可發揮群眾效應，以及前沿基地作用。（資料圖片）

稱沒在內地投資或置業 避開利益瓜葛

梁振英近年致力推動本港和內地合作，他認為港人在內地有不少事業發展空間，但不少港人都不知道。他強調，自己並無在內地投資或置業，「我是有意去避開利益瓜葛，因此我在這些地方推動工作，無人可以說我有私利、私心。」

除了海南、前海外，梁振英亦致力推動在南沙建港人社區，當中設科大分校、「港式」中小學等，期望社區日後可發揮群眾效應，以及前沿基地作用。他又指，在鄰近的的高鐵慶盛站出發，只需要35分鐘霍直達西九龍站，加上受惠於「港人港稅」政策，當地港人只需繳交香港稅率。梁振英指，希望在香港之外，有一個融入國家發展大局的基地，「令香港人的生活、事業發展空間，能夠在香港以外有一個選擇」。