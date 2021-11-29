記協晚宴變生人勿近　昔日高官名人撐場　梁振英一招「氹掂」記者

香港記者協會下月28日舉辦周年籌款晚會，記協主席陳朗昇今早（29日）在電台節目透露，部分去年已承諾贊助「買枱」的機構、企業，表明不需要公開鳴謝，陳形容記協現時猶如「生人勿近」，表示理解但亦感到傷心。有報道指，記協近月多次與官員隔空駁火，相關決定很可能與政治壓力有關。



事實上，周年籌款晚宴是記協向來的傳統，在回歸初期傳媒與政府、建制關係較佳的時期，出席者可說星光熠熠，不乏高官名人，政治光譜遍及左中右，就連近年多番狙擊傳媒的梁振英都曾是坐上客，更曾一招「氹掂」在場記者支持他參選特首。



不過時移勢易，近年本港政治矛盾升溫，傳媒與政府關係亦變得緊張，近月保安局局長鄧炳強更多次質疑記協中立性，雙方隔空駁火，有機構為免政治麻煩而對記協晚宴「避之則吉」，也是意料之中。



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董建華曾任嘉賓致辭

回歸初期，政府與傳媒關係算是不錯，記協晚宴往往政商界猛人雲集，例如1998年晚宴中，時任特首董建華曾出席致辭。前財政司司長梁錦松和曾俊華、已故「賭王」何鴻燊、前財經事務及庫務局局長馬時亨等，都曾是記協晚宴的座上客。這些高官名人言談間亦不時妙語連珠，例如梁錦松2002年出席晚宴時，曾笑指香港記者「勤奮積極，但問私人問題太多」。

記協經常就社會事務發聲，不時和政府立場有異，每年發表的《言論自由報告》都會提及香港言論和新聞自由所面對的威脅，例如於2003年報告中質疑《基本法》第23條立法為「虛假的安全」等。

梁振英一招「冧爆」記者：時薪280元，休息日雙計

梁振英於競選特首前一、兩年，經常四出拜會各界人士，有一段時間與傳媒關係甚為友好，廣交記者朋友。他於2011年5月親身出席記協籌款晚宴，當時席間其中一個熱話為記者工時長、收入低的問題。時任《頭條新聞》主持人曾志豪問到，記者時薪應值多少，梁振英笑指「280蚊」，而且「飯鐘錢」倍半計、休息日雙倍計。此話一出，主持人曾志豪即帶頭高叫「特首！特首！特首……」現場亦有不少記者響應。

自2014年佔中後，社會「黃藍」對立，但每年記協晚宴仍有各大公營機構、銀行、政黨「買枱」支持；2017年特首選舉，香港記者協會舉辦候選人論壇，林鄭月娥亦有出席，並簽署記協《新聞自由約章》，承諾定當捍衞新聞自由。



不過，反修例事件中，前線記者不時與現場警察在站位、採訪重點方面有所衝突，屢有記者控訴被粗暴對待，警方則認為個別記者行為或對警察構成妨礙，並懷疑有人混入記者群襲擊警察。

記協在社會政治事件中，被建制派質疑有欠中立，除前述的採訪重點外，「梁粉」專欄作家屈穎妍曾質疑有記者經常站在「港獨暴徒和香港警察中間」及「濫用新聞自由阻攔警察執法」，又指加入記協的門檻低；梁振英也公開發炮，指自己編過學生報，又做過傳媒機構董事和電台時事節目主持人，要求拿一張會員證，反諷記協入會門檻低。

2017年，林鄭月娥簽署記協《新聞自由約章》。（記協Facebook）

鄧炳強發炮批記協「滲透校園」

直至今年，記協與政府關係已接近決裂，保安局局長鄧炳強多番發炮點名批評記協，先後指其「滲透校園」，「建議」其公開會員名單及財政狀況，更稱其過往的譴責聲明欠中立等。親中媒體《大公報》、《文匯報》等多番發炮指記協「反中亂港」，更稱有「讀者」從垃圾堆翻出被碎毀的記協會員資料。

記協今年籌款晚宴幾經波折，多次因疫情原因押後，捐款機構亦似乎不想沾上政治，而整場晚宴預定只能有240人出席，可以想像，晚宴星光熠熠的畫面將不復再。