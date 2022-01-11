新疆反恐猛將彭京堂任駐港司令　劉兆佳: 例行調動不必過度解讀

解放軍駐港部隊前日（9日）公布，委任武警部隊副參謀長彭京堂少將為解放軍駐香港部隊司令員，接替前年上任的陳道祥少將。是次任命特別之處，在於首次由有武警背景軍人接掌駐港部隊。曾任武警新疆總參謀長的彭京堂過往反恐經驗豐富，引起坊間注意，是否意味駐港部隊日後在香港的角色上有所轉變？

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為毋須過分解讀，但彭京堂確有平定亂事經驗，一旦日後特區尋求解放軍協助，這些經驗或可派上用場。不過，他認為隨著香港局面回穩，特區尋求解放軍平亂的機會可謂微乎其微，反而解放軍日後可考慮參與更多社會事務，拉近與香港民眾的距離。



武警背景尤為注目 被視為反恐平亂猛將

有關彭京堂的公開資料不多，根據過往傳媒報道，彭京堂曾任解放軍濟南軍區某旅旅長、以及濟南軍區司令部軍訓部部長，2018年7月19日晉升為少將。

彭京堂最為人注目的職務，是武警新疆總隊參謀長、武警部隊副參謀長等職務，前年他以武警新疆總隊參謀長的身份接受解放軍媒體《海峽之聲》訪問，談及中國與吉爾吉斯聯合反恐工作，提到：「針對已經發生的和可能發生的恐怖襲擊的手段，我們在聯合演練的內容和課目設置上，更加突出實戰化。」

根據內地《人民武裝警察法》，武警部隊的任務包括「參與處置動亂、暴亂、騷亂、非法聚集事件、群體性事件等突發事件。」在新疆，武警更是反恐的主要力量，曾參與平定2009年烏魯木齊騷亂「七五事件」。

旗下新疆「山鷹」突擊隊屬頂尖部隊

武警新疆總隊旗下「山鷹」突擊隊，是內地頂尖的戰鬥部隊，也是等執行反恐任務的主力軍之一，彭京堂曾於接受訪問時，表示「山鷹」一直苦練反恐實用的射擊方法，如記憶射擊、本能射擊及目標指向射擊等。

香港前年發生反修例運動，出現前所未有的亂局，警方多次表明恐襲威脅未除。是次人事任命，不免令外界臆測以彭京堂過往履歷，是否意味駐港部隊在香港的角色將迎來變化，例如更積極參與特區社會治安管控、平定騷亂等工作。

林鄭月娥在禮賓府與解放軍駐港部隊司令員彭京堂少將會面。（政府新聞處）

劉兆佳：求助解放軍平亂機會極微

然而，劉兆佳指毋須過度解讀一個人事任命，《基本法》規範了駐港部隊的角色，為負責香港特別行政區的防務，不會干預特區地方事務，社會治安由特區自行負責，但必要時可向中央請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。《駐軍法》亦對駐港解放軍角色有詳細規定，不會因為一個司令員的背景，而有明顯的改變：「難道人的背景會重要過法規本身嗎？」

劉兆佳同意，彭京堂過往有平亂經驗，一旦香港政府尋求解放軍協助，這些維穩經驗便可派上用場，不過他提醒駐港司令員數年一調，不必高估個別人事任命的重要性。他又指出，自從《港區國安法》落實，香港已有駐港國安公署、國家安全委員會、警察及其他紀律部隊，應對外來安全威脅能力大大增強，需要向解放軍求助平亂的機會非常、非常微：「除非是自然災害，需要協助救災，這個就難以預計。」

相對而言，劉兆佳反認為新政治形勢下，解放軍可參與更多香港本地社會事務，因為過去一段時間，香港人對於解放軍存在某種「敏感情感」，阻礙了對國家軍隊的了解。當社會安定後，駐港部隊或可增加與香港平民的交流聯繫，發揮積極作用，宣揚國家主權，加強港人對部隊的信任和尊重，一改以往禁閉式管理，「辦點好似植樹日、國民教育日等等的親民活動，也是不錯的想法」。