立法會開鑼｜霍啟剛申報逾百職務成「披露王」　12議員有海外物業

新一屆立法會議員個人利益申報登記冊近日上載到網上，《香港01》盤點議員申報的受薪工作、物業及其他職務等項目，發現體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛是「披露王」，在「其他」一欄有126項非受薪的職務，包括各體育組織、本港、內地各大委員會、各種顧問等，民建聯主席李慧琼申報91項有關職務排行第二。



雖然立法會議員不少原本已收入可觀，但90人當中有21人都申報沒擁有物業，包括自由黨主席張宇人、經民聯吳永嘉，連新民黨副主席、前保安局局長黎棟國亦是其中一員。不少議員沒有列明持有物業的數量，而選委界議員謝偉俊則是少數清楚申報持有物業的議員，有總共16個物業。



除了25名議員在內地有物業，12議員的物業遍及海外，例如科技創新界議員邱達根，他在英國、日本、上海、佛山、港島、新界有物業，更在日本、新界有土地。民建聯陳仲尼除了在香港有住宅、商用單位、工業大廈，亦在加拿大、英國、越南擁有住宅物業。



劉業強持有105間公司權益

不少議員都持有大量公司，不過當中最為突出是鄉議局功能組別議員劉業強，他個人持有105間公司股份的實益權益，之後排第二已是持有44間公司股份實益權益的吳傑莊，與及排第三有41間公司的黃英豪。

容海恩在眾多議員當中有最多受薪職務。（資料圖片／梁鵬威攝）

容海恩申報8項受薪工作

至於受薪工作方面，以新民黨容海恩有8項工作，不過其中執業大律師、當值律師及律政司刑事檢控科外判大律師，其實都是大律師工作，而漁民特惠津貼上訴委員會（禁拖措施）委員、精神健康覆核審裁處成員及人事登記審裁處審裁員基本上都是公職，餘下一項是一般及家事調解員。

其他有不少受薪工作的議員，包括有6項工作的黃元山，他在團結香港基金、市建局、城規會、香港社企總會有工作，同時是香港大學專業進修學院中國商學院客席副教授，及NOW電視客席評論員。選委界林智遠亦有6項受薪職位，包括兩項教科書作者、學術資歷評審局財務專家及講師等職務。

部分議員未完成選舉捐款申報

此外，昨日（12日）是議員申報個人利益資料的最後限期，多名有政黨背景議員，都未如期提交有關選舉的捐贈資料，需要稍後補交。經民聯議員有申報政黨提供的捐贈，其中陸瀚民獲經民聯捐贈超過10萬元。謝偉俊申報曾獲25萬元不具名捐贈，已轉捐至基督教靈實協會。

功能組別方面，任職中國銀行參選的金融界陳振英和選委會界簡慧敏都取得中國銀行（香港）的捐贈，其中陳振英獲贈1.5萬元，簡慧敏則在申報數額時填上「容後提供」。