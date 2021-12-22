唐英年：社福界有狄志遠當選證非清一色　體現制度政治包容性

香港友好協進會舉辦座談會，全國政協常委、友好協進會會長唐英年表示，國務院新聞辦發表的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書有特殊意義，有利於凝聚共識，亦發揮正本清源，還原歷史真相的作用。



唐英年說，白皮書回應了西方國家對香港改制後立法會選舉的質疑，亦釐清是誰在干擾、破壞和阻撓香港民主發展。他表示，新當選的議員並非「清一色」，而是「五光十色」，因為「社福界有新思維狄志遠當選」，體現了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

指若無一國兩制 香港民主制度無法建立

唐英年稱，香港在英國殖民統治下無民主可言，又指中央政府是香港特區民主制度的設計者、創立者、推進者和維護者，若缺乏國家對香港恢復行使主權、缺乏「一國兩制」及《基本法》，香港民主制度就無法建立與實踐。

稱政改如得到支持 可提請人大作新決定

被問到未來新一屆立法會是否需要通過人大「831框架」的政改方案，唐英年認為選舉改制後政制前路有了方向，雖然「831框架」仍然有效，但相信未來政府不一定要照搬過去模式，指政府在推動政改時得到中央和市民支持，可提請人大作出新決定。

同場合的基本法委員會副主任梁愛詩認為，全港市民都應該認真學習該白皮書，指市民要認同自己的民族，並誠心誠意支持國家恢復行使香港主權。

而選委界別候任議員陳曼琪則認為，香港民主成功之道，在於中央擁有全面管治權。